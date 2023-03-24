Twitter'dan manipülasyona tam gaz devam: Gündeme "Yavuz Ağıralioğlu" müdahalesi! 14 Mayıs hazırlığı mı?

Twitter'da manipülatif ve dezenformatif bilgilerin yayılması toplumsal birlikteliği zedeliyor. İç savaş çıkartmaya yeltenecek kadar kontrolü kaybeden kimi hesaplar, afet anları dahil tehlikeli söylemleri dile getirmekten çekinmiyor. Bunları yanı sıra Twitter da, manipülasyonu doğrudan kend eliyel gerçekleştirebiliyor. Son dönemde "SANA ÖZEL" başlığı adı altında çok sayıda Twitter kullancısı takip etmediği ya da ilgi alanında bulunmayan konulara zaman akışında denk geliyor. Aynı zamanda milyonlarca bot hesap gündemi manipüle ediyor.

5.3 MİLYON BOT HESAP VAR

İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.