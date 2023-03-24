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    • Haberler
    • 24.03.2023 09:24
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    • 24.03.2023 09:48
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    Twitter'dan manipülasyona tam gaz devam: Gündeme "Yavuz Ağıralioğlu" müdahalesi! 14 Mayıs hazırlığı mı?

    Seçimlere 2 aydan az bir süre kala ABD merkezli Twitter'ın CHP ve yandaşlarının trol hesaplarını ön plana çıkarması tapkiye neden oldu. Twitter'da "SANA ÖZEL" başlığı altında birçok sosyal medya kullanıcısı, ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kalıyor. ABD'de Joe Biden'ın kazandığı seçimler başta olmak üzere dünya çapındak birçok seçimde manipülasyona zemin hazırlayan Twitter, şirketi Elon Musk'ın almasından sonra da kayda değer değişikliklere gitmedi. Son olarak "Yavuz Ağıralioğlu" etiketini gündemden çıkaran Twitter'ın tavrını eleştiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yaşananların 14 Mayıs seçimlerine müdahale için en net kanıt olduğunu söyledi.

    Twitter’dan manipülasyona tam gaz devam

    Twitter'da manipülatif ve dezenformatif bilgilerin yayılması toplumsal birlikteliği zedeliyor. İç savaş çıkartmaya yeltenecek kadar kontrolü kaybeden kimi hesaplar, afet anları dahil tehlikeli söylemleri dile getirmekten çekinmiyor. Bunları yanı sıra Twitter da, manipülasyonu doğrudan kend eliyel gerçekleştirebiliyor. Son dönemde "SANA ÖZEL" başlığı adı altında çok sayıda Twitter kullancısı takip etmediği ya da ilgi alanında bulunmayan konulara zaman akışında denk geliyor. Aynı zamanda milyonlarca bot hesap gündemi manipüle ediyor.

    5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
    İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

    Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

    BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
    Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.

    GÜNDEME AÇIK MÜDAHALE
    Twitter'ın gündeme yönelik müdahalesi sürüyor. 6'lı koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması Twitter'da gündem oldu. Ancak, "Yavuz Ağıralioğlu" etiketi bir süre sonra gündemden çıkarıldı.

        Yaşananları köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, müdahaleyi Habertürk'ün tavrına benzeterek şunları yazdı:
        Dün Twitter, Türkiye siyasetinin birinci konusu olan Yavuz Ağıralioğlu olayını "gündemden", TT listesinden kaldırdı.

        Bu skandal, Twitter'ın 14 Mayıs seçimlerine müdahalesinin en net fotoğrafıdır.

        Ne diyelim sana Elon Musk?

        Ne umutlarla geldin, günün sonunda koskoca Twitter'ı, 6'lı Masa'yı dizayn ediyoruz diye övünen, Ağıralioğlu'nun konuşmasını canlı girmeye çekinen İyi Parti'nin Habertürk'üne çevirdin.

            MAVİ TIK TARİH OLUYOR
            Twitter, gerçek ve kamu yararına olduğunu belirlediği hesaplara verdiği mavi onay işaretli doğrulama sistemini sonlandırıyor. Onay işaretleri artık Twitter Blue aracılığıyla yani ücretli olarak kullanılabilecek.

            Twitter, 1 Nisan'dan itibaren sistemi kapatmaya başlayacak.

            Ücretsiz olan onay işaretleri, şirketin geçen yıl başlattığı bir abonelik hizmeti olan Twitter Blue aracılığıyla kullanılabilecek.

            8 DOLARLIK HİZMET!
            Bir önceki program kapsamında ünlüler, yetkililer, gazeteciler ve şirketin önemli gördüğü diğer kişiler doğrulama talebinde bulunabiliyordu.

                Haber akışları, hayranlar, parodiler ve diğer benzer hesaplar mavi tiki alamıyordu.

                CEO Elon Musk, Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra Twitter Blue'yu tanıttı ve bunu geliri artırmanın ve trolleri ve botları durdurmanın bir yolu olarak tanımladı.

                Kullanıcıların tweet'leri düzenlemesine ve geri almasına da olanak tanıyan aylık 8 dolarlık hizmet, taklitçiler çoğaldıktan sonra hızla geri çekildi. Aralık ayında yeniden düzenlenerek hizmete girdi.

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