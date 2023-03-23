Sultanahmet Meydanı’nda ilk iftar heyecanı!

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda kişi, Sultanahmet Meydanı'nda ilk iftarı açmak için bir araya geldi.

HEYECANLA İFTAR SAATİNİ BEKLEDİLER

Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri koyarak, iftar saatinin gelmesini bekledi.