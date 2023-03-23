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    • 23.03.2023 21:23
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    Sultanahmet Meydanı’nda ilk iftar heyecanı!

    Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda kişi, Sultanahmet Meydanı'nını doldurdu. Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri koyarak, ezanın okunmasıyla ilk iftarını açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sultanahmet Meydanı’nda ilk iftar heyecanı!

    Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda kişi, Sultanahmet Meydanı'nda ilk iftarı açmak için bir araya geldi.

    HEYECANLA İFTAR SAATİNİ BEKLEDİLER

    Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri koyarak, iftar saatinin gelmesini bekledi.

    İFTAR GELENEĞİ TOP ATIŞI İLE GERÇEKLEŞTİ
    Alman Çeşmesi ile Ayasofya'nın arasında çevrilen alanda Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Kur'an-ı Kerim okundu.

    İftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından 201 yıllık iftar geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.
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