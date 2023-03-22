Ramazan hazırlığı: Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı!

Vali Yerlikaya paylaşımın devamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadelerini kullandı.

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