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    • 22.03.2023 17:04
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    Ramazan hazırlığı: Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı!

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahyanın asılması için gerçekleştirdikleri hazırlıkları gösteren videoyu paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ayasofya-i Kebir Camisi’ne mahya asıldı!

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerine "La İlahe İllallah" yazılı mahya asıldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahyanın asılması için gerçekleştirdikleri hazırlıkları gösteren videoyu paylaştı.

    Vali Yerlikaya, paylaşımında "Mübarek ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Vali Yerlikaya paylaşımın devamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahyayla hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ramazan hazırlığı: Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı!
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