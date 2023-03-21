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    • 21.03.2023 10:50
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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan hazırlığı!

    11 Ayın Sultanı Ramazan Ayına kısa bir süre kala Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yaptı. Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, gül suyuyla yıkanan caminin dezenfekte edildiğini belirterek, "Temizlik çalışmalarımız ramazan boyunca devam edecek. Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı'nı ve şadırvanları da temizliyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan hazırlığı!

    Hasret sona eriyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan'a kısa bir süre kalırken Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de Ramazan Ayı öncesinde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ SICAK SUYLA TEMİZLENDİ

    Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

    "Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı'nı ve şadırvanları temizliyoruz"

    Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde 20 kişiden oluşan ekiple yapılan çalışmada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki halıların temizlendiğini, ayakkabıların silindiğini anlattı. Gül suyuyla yıkanan caminin dezenfekte edildiğini belirten Yıldız, "Temizlik çalışmalarımız ramazan boyunca devam edecek. Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı'nı ve şadırvanları da temizliyoruz. Amacımız misafirlerimizin daha hijyenik ortamda ziyaretlerini yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

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