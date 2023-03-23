RAMAZAN İMSAKİYE
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Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı

Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı
23.03.2023 21:11

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Ramazan ayının ilk gününde iftarını açmak isteyen bazı vatandaşlar, Ayasofya Camii'nin avlusunda yerini aldı İlk iftarını açmak için Ayasofya Camii’ne gelen vatandaşlar, dron ile havadan görüntülenirken bu yıl avluda yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Yaşam Videoları

Ramazan Ayı'nın ilk gününde, iftarını Ayasofya çevresinde yapmak isteyenler Sultanahmet Meydanı'nda yerini aldı. Bazı vatandaşlar yeşil alanlarda oturarak iftar saatini beklerken, bazıları da banklarda ezanın okunmasını bekledi. İftar saatinin yaklaşmasına yakın mehteran ekibi avluda yerini alırken iftar saatinde ise Fatih Belediyesi tarafından top atış töreni düzenlendi. Ayasofya Camii'nde ezan okunmasıyla ilk oruçlar açıldı. Ayasofya Camii'nde bu yıl yoğunluk oluşmadı. İlk İftarı sakin geçiren Ayasofya Camii ve avlusu dron ile havadan görüntülendi.

"Bu sene biraz buruk geçecek"

İlk iftarını Ayasofya Camii'nde açmak için gelen Osman Muşluoğlu, "Bu sene biraz buruk geçecek ama yapacak bir şey yok. Nice güzel birlikte ramazanlar geçirmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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