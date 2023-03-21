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Haberler Güncel 2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri sayılı zaman kaldı. Peki son ankete göre AK Parti, MHP, CHP, HDP, TİP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin son anketlere göre oy oranı ne kadar? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş son sonuçları A Haber ekranlarında açıkladı.

21.03.2023 00:12 - Son Güncelleme: 21.03.2023 00:34
2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

Genar Araştırma Şirketi'nin Mart ayında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasını kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş açıkladı.

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2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

Aktaş, "Şimdi bizim 8-10 aydır takip ettiğimiz bir süreç var. Onunla bu tabloyu açıklarsak sağlıklı olur. pandemi sonrası ekonomini kötüye gittiği dönemde AK Parti gerilere gelmişti. Yani kendi oy oranı açısından… CHP 26.5'i devirip 27'ye gelmişti. HDP hiç değişmedi. 10.8'lik bir oy oranı var. İYİ Parti'nin oy oranı ise o dönemde 13.5'lerdeydi. Bunlar 8 ay öncecisi için geçerlidir." dedi.

2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

Bugün seçim olsa milletvekili seçimleri yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?

2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

MART 2023 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI

Diğer: 2.8

Yeniden Refah: 1.4

TİP: 1,9

2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

Memleket Partisi: 4.7

İYİ Parti: 7

MHP: 7.6

HDP: 10.8

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