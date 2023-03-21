2023 seçim anketlerinde son durum ne? İhsan Aktaş A Haber canlı yayında açıkladı

Aktaş, "Şimdi bizim 8-10 aydır takip ettiğimiz bir süreç var. Onunla bu tabloyu açıklarsak sağlıklı olur. pandemi sonrası ekonomini kötüye gittiği dönemde AK Parti gerilere gelmişti. Yani kendi oy oranı açısından… CHP 26.5'i devirip 27'ye gelmişti. HDP hiç değişmedi. 10.8'lik bir oy oranı var. İYİ Parti'nin oy oranı ise o dönemde 13.5'lerdeydi. Bunlar 8 ay öncecisi için geçerlidir." dedi.