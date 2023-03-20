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    • 20.03.2023 19:12
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    Başkan Erdoğan davet etti! Irak Başbakanı Sudani, Türkiye'ye geliyor

    Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ele alınacak konulara ilişkin de bilgi verildi.

    Başkan Erdoğan davet etti! Türkiye’ye geliyor

    Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

    İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 21-22 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.

    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir"

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan davet etti! Irak Başbakanı Sudani, Türkiye'ye geliyor
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