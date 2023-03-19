Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayattı, 6'lı koalisyon tutumunu bölücülükten yana kullandı! CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun türlü entrika ve kirli emellerine şahit oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alarak adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
Milliyetçi geçinen İYİ Parti'de de HDP'yi aklama seansları baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz, seçmenlerin kapısını çalacağız" dedi.
İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.
HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.