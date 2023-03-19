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    • 19.03.2023 23:30
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    Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayattı, 6'lı koalisyon tutumunu bölücülükten yana kullandı! CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı

    Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDP ittifakıyla eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayatmasına başlamıştı. Bu gelişmenin etkileri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den "Kayyum belediyeciliğine karşıyız" şeklinde bir çıkış geldi. Bilindiği üzere sözde 'Tutum Belgesi'nde belediyelere kayyum atanmamasına ilişkin söylemler mevcut. Bu bağlamda HDP'nin 'Tutum Belgesi' dayatması sonrası CHP'nin "Kayyum belediyeciliğine karşıyız" şeklinde çıkış yapması kirli ittifakı bir kez daha açık etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP ’tutum’unu bölücülükten yana kullandı! Kayyum...

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun türlü entrika ve kirli emellerine şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alarak adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
    Milliyetçi geçinen İYİ Parti'de de HDP'yi aklama seansları baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz, seçmenlerin kapısını çalacağız" dedi.



    İTTİFAK PKK KANALINDA RESMİYET KAZANDI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
    6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde, HDP'den ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.

    HDPKK'lı Sezai Temelli, "Seçimler kesinlikle önemli. Her şeyden önce iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile, Emek Özgürlük ile, bu iktidara karşı var olan bütün ittifaklarla beraber (6'lı koalisyon) devireceğiz" ifadelerini kullandı.


        Resmiyete dökülen ittifak sonrası HDPKK şartlarını sıralamaktan geri durmuyor...

        TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'TAN TUTUM BELGESİ DAYATMASI
        Terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş, 'Tutum Belgesi'ni hatırlatarak 6'lı koalisyona baskıya başladı. Bilindiği üzere sözde tutum belgesinde yerel özerklik, askeri operasyonların durdurulması, kayyum atamalarına son verilmesi gibi talepler mevcut.



        Tüm bu yaşananların gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'nini bölücü taleplerine göz kırpan bir adım geldi.

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK terör örgütü ile olan ilişkisi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı'yı aklama telaşına düşerek "Türkiye'de İzmirli, Kayserili, Konyalı, Osmaniyeli belediye başkanı seçebilir, Diyarbakırlı seçemez. Selçuk Mızraklı, temiz kağıdı almış, seçimi kazanmış, 10 gün sonra hapse atmışsın. Bizde bu olmayacak, kayyum belediyeciliğine karşıyız" dedi.

        KİRLİ İTTİFAK BİR KEZ DAHA AÇIĞA ÇIKTI
        HDP'nin 'Tutum Belgesi' dayatması sonrası CHP'nin "Kayyum belediyeciliğine karşıyız" şeklinde çıkış yapması tüm dikkatleri üzerine toplarken girişilen kirli ittifak bir kez daha açığa çıktı.



        HDP ittifak ortaklarına (6'lı koalisyon) şu bölücü talepleri de sıraladı;

        - Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.

        - Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.

        - HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.

        - OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

        - Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.
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            İşte son anket sonuçları! 6’lı koalisyon çok üzülecek
            Haberler Güncel Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayattı, 6'lı koalisyon tutumunu bölücülükten yana kullandı! CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı
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