Demirtaş 'Tutum Belgesi' dayattı, 6'lı koalisyon tutumunu bölücülükten yana kullandı! CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye 'kayyum' teminatı





HDP ittifak ortaklarına (6'lı koalisyon) şu bölücü talepleri de sıraladı;



- Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.



- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.



- HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.



- OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.



- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.