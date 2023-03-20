Rusya tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmemesi durumunda Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarik edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün başkent Moskova'da, Uluslararası Rusya-Afrika Konferansı'nda konuşma yaptı. Rusya - Afrika ilişkilerine değinen Putin, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Ruslar için Afrika'nın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin, Afrika devletleri ile iş birliğine her zaman öncelik verdiğinin altını çizmek isterim. Afrika halkları bağımsızlıkları için mücadele etmeye başladığından beri Sovyetler Birliği'nin, sömürgecilik ve ırkçılığa karşı, Afrika halklarına karşı nasıl bir destek verdiği iyi biliniyor.

Egemenliğin kazanılması ve korunması, devletlerin ve savunmalarının geliştirilmesi, ulusal ekonomik temellerin oluşturulması ve kalifiye personel yetiştirilmesi için destek vermekteyiz. Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralinin Sovyet uzmanlar tarafından inşa edilmesi geçmiş zamandaki ilişkilerin simgesi olmuştu. Rusya Federasyonu da Afrika kıtasına destek ve yardımların çizgisini sürdürmeye devam ediyor" dedi.