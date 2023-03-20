CHP yandaşı Fatih Portakal bile gördü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, küresel çapta kriz çözme başarısı ve kararlı duruşu ile milletin desteğini almasını artık muhalif isimler bile görmezden gelemiyor.
FATİH PORTAKAL BİLE GÖRDÜ
Daha önce Fox TV'de sunuculuk yapan ve CHP'nin yayın organlarından Sözcü TV ile anlaşan Fatih Portakal da bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.
"ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER HER ZAMAN ÇIKMAZ"
Fatih Portakal, Başkan Erdoğan gibi bir liderin her zaman çıkmayacağını belirterek şunları söyledi;
"Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi ve sosyolojik olarak incelenmesi geren bir lider."
DAHA ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA GÖRMÜŞTÜ: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN
Fatih Portakal gibi CHP yandaşı olan İsmail Küçükkaya da Başkan Erdoğan'ın liderliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.
Küçükkaya şunları söyledi;
"Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan.
Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"