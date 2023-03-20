AB'den İran'a yeni yaptırımlar: İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlulara" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındı

Yaptırım listesine, kadınlara karşı nefret söyleminde bulunan din adamları, hakimler, İran meclisi üyesi, İran Radyo Televizyon Kurumu yöneticisi ile İran Kültürel Devrim Konseyi'nin dahil edildiğine işaret edilen açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 204'e, kuruluş sayısının 34'e yükseldiği kaydedildi. Yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Bu kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve mali kaynak sağlanması yasaklandı.