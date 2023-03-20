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    • 20.03.2023 18:13
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    Afet bölgesinde son durum! 3 bakandan ortak açıklama

    İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor..

    Afet bölgesinde son durum!

    İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor..

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    Sel felaketinde 19 can kaybı yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumu açıklayan Bakan Soylu, "(Şanlıurfa )Bir mahalle haricinde temizlik yüzde 75 bitti." dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ise, "Bölgede 89 iş makinesi ve 55 arasöz sahada hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

    Kirişçi, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

    Bakanı Kirişci ayrıca, "Hayvansal üretimdeki hasar tespiti devam etmekte" dedi.

    Detaylar geliyor...

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