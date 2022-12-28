TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulundum

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı. Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.

Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken Erdoğan savaşı sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor.

2021'DE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ MARİA RESSA VE DMİTRY MURATOV KAZANMIŞTI

2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.