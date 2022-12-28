TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulundum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına dair flaş bir açıklama geldi.
"BAŞVURU YAPTIM BAŞKA BAŞVURULAR DA OLACAK"
TBMM Başkanı Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı. Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.
Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken Erdoğan savaşı sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor.
2021'DE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ MARİA RESSA VE DMİTRY MURATOV KAZANMIŞTI
2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.
Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurmuştu.
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Muratov'un da Rusya'da on yıllardır gitgide ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu belirtilmişti.
Muratov'un kurucusu olduğu bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.