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    • Güncel
    • 28.12.2022 13:16
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    • 28.12.2022 13:59
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    TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulundum

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına dair flaş bir açıklama geldi. Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Nobel Barış Ödülü için harekete geçildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına dair flaş bir açıklama geldi.

    "BAŞVURU YAPTIM BAŞKA BAŞVURULAR DA OLACAK"
    TBMM Başkanı Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı. Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.

    Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken Erdoğan savaşı sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor.

    2021'DE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ MARİA RESSA VE DMİTRY MURATOV KAZANMIŞTI
    2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.

    Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurmuştu.

    Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Muratov'un da Rusya'da on yıllardır gitgide ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu belirtilmişti.

    Muratov'un kurucusu olduğu bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

        ÖDÜL 1901'DEN BU YANA VERİLİYOR
        2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı.

        Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.

        Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.

        Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.
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        Haberler Güncel TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulundum
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