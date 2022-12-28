Kılıçdaroğlu ve Akşener'in riyakar EYT paylaşımına tepki: "Onlar da biliyor yaparsa Başkan Erdoğan yapar"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu müjdesi başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Kimileri sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür etti kimileri ise hayır dualarını iletti.
Muhalefetin ise kimyası bozuldu...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize böyle gel Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Akşener paylaşımının devamında, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti'nin hayata geçirdiği proje üzerinden kendisine pay biçti.
Geçmişte birçok kez AK Parti'nin projelerini sahiplenen ve eleştirilerin hedefi haline gelen CHP lideri, EYT düzenlemesine karşı olduğunu vurguladığı onlarca kanıt olmasına rağmen, bu müjdeden de kendisine siyaset devşirdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi, saatler sonra yaptığı paylaşımda ise, çirkefleşerek ÖTV düzenlemesi istediğini yazdı.