Kılıçdaroğlu ve Akşener'in riyakar EYT paylaşımına tepki: "Onlar da biliyor yaparsa Başkan Erdoğan yapar"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti'nin hayata geçirdiği proje üzerinden kendisine pay biçti.

Geçmişte birçok kez AK Parti'nin projelerini sahiplenen ve eleştirilerin hedefi haline gelen CHP lideri, EYT düzenlemesine karşı olduğunu vurguladığı onlarca kanıt olmasına rağmen, bu müjdeden de kendisine siyaset devşirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi, saatler sonra yaptığı paylaşımda ise, çirkefleşerek ÖTV düzenlemesi istediğini yazdı.