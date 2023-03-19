Yeniden Refah'ta karar günü! Cumhur İttifakı için istişareler tamamlandı: Gözler Fatih Erbakan'da

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken 6'lı koalisyon binbir kavga ve dövüşle Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
14 Mayıs olarak ilan edilen seçim kararının ardından Cumhur İttifakı görüşmelerini hızlandırdı.
YENİDEN REFAH'TA KARAR GÜNÜ
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.
Partide yapılan istişareler sonucu karar verildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.
Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile "İttifak" davetine dair kararını açıklayacaktır."
BU SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM
Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.