HDP'den 6'lı koalisyona "Bize muhtaçsınız" mesajı! CHP'ye 'İmamoğlu' ayarı: Gülerek izliyoruz seçimi kendi kazandı zannediyor

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
HDP'li Sezai Temelli, PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etmişti.
Bir yandan da HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.
HDP'DEN DİĞER PARTİLERE: "OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL"
HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. "Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen HDP'li Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.
Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında HDP'li Altan Tan'dan Meral Akşener'in dayatmasıyla cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan dikkat çeken bir çıkış geldi.