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    • 19.03.2023 00:37
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    • 19.03.2023 00:37
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    HDP'den 6'lı koalisyona "Bize muhtaçsınız" mesajı! CHP'ye 'İmamoğlu' ayarı: Gülerek izliyoruz seçimi kendi kazandı zannediyor

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri PKK kanalında resmiyet kazanmış, Sezai Temelli, "Beraber hareket edeceğiz" demişti. Yaşanan bu olay tüm sıcaklığını korurken HDP'li Altan Tan, CHP'nin kanalında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gözünün içine baka baka, "Gülerek izliyoruz. İmamoğlu seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi. Bu durum HDP'nin 6'lı koalisyona verdiği "2019'da yerel seçimlerde bize muhtaçtınız şimdi de muhtaçsanız" mesajı olarak yorumlandı. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP’den 6’lı koalisyona Bize muhtaçsınız mesajı

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.



    HDP'li Sezai Temelli, PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etmişti.

    Bir yandan da HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.

    HDP'DEN DİĞER PARTİLERE: "OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL"
    HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. "Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen HDP'li Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.



    Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında HDP'li Altan Tan'dan Meral Akşener'in dayatmasıyla cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan dikkat çeken bir çıkış geldi.




        Yerel seçimlerde Millet İttfakı ve HDP'nin saman altından su yürüttüğünü itiraf eden Tan, "Yerel seçimlerde HDP'li ve Kürt seçmenlerin önemli bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. İmamoğlu'nu tanıyarak ve bilerek de değil" ifadelerini kullandı.

        HDP'li Tan, "Ben gülümseyerek izliyorum, İmamoğlu seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Millet tanımadan verdi, bir yere tepki olarak verdi. Bilerek, tanıyarak, görerek verilen bir oy değil" dedi.



        CHP yandaşı TELE 1'de kayıtlara geçen bu sözlerin söylenildiği sırada yayında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un olması da dikkat çekti.

        "2019'DA MUHTAÇTINIZ ŞİMDİ DE MUHTAÇSINIZ" MESAJI
        Bu durum HDP'nin CHP'yer verdiği "2019'da yerel seçimlerde bize muhtaçtınız şimdi de muhtaçsanız" mesajı olarak da yorumlandı.


        YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
        HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.

        Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.
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        Meral Akşener’den ortalık karışacak itirafı
        Haberler Güncel HDP'den 6'lı koalisyona "Bize muhtaçsınız" mesajı! CHP'ye 'İmamoğlu' ayarı: Gülerek izliyoruz seçimi kendi kazandı zannediyor
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