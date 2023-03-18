HDP'den 6'lı koalisyona "Bize muhtaçsınız" mesajı! CHP'ye 'İmamoğlu' ayarı: Gülerek izliyoruz seçimi kendi kazandı zannediyor





YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK

HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.

Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.









