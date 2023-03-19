Batı’nın kullanışlı aparatı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu! Bloomberg’ten sonra Alman Bild de 6'lı koalisyonun adayını şişirdi

ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜŞ SİNYALİ
Geçtiğimiz haftalarda da ABD merkezli Bloomberg'in analizi dikkat çekmişti. Ekonomi çerçevesinden değerlendirme yaptığı analizinde, Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı ve "Muhalefet, seçilirse ortodoks politikalara dönüş sözü veriyor." demişti.
'ÖZERK' MERKEZ BANKASI SÖZÜ
Kılıçdaroğlu'ndan "ekonomist" olarak söz edilen yazıda, muhalefet bloğunun iş başına gelmesi halinde, ortodoks para politikası ve "özerk" bir Merkez Bankası vadettiğine dikkat çekildi.
Bu durumun bazı yatırım çevrelerince memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Öte yandan, muhalefet içinde yaşanan gerilimlere de işaret edilerek, şöyle denildi:
"AKŞENER, MUHALEFETİ BÖLMEKLE TEHDİT ETTİ"
Altı partiden oluşan ittifak, bir isim üzerinde anlaşmak için aylarca mücadele etti. (İyi Parti) Çekişmeler nedeniyle kısa süreliğine bloktan ayrıldı. Partinin Genel Başkanı (Meral Akşener), geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirerek muhalefeti bölmekle tehdit etti.
Ankara ve İstanbul'un belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı. Muhalefet, topyekun bir çöküşü önlemek için Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığını Kılıçdaroğlu'na önererek Akşener'i bloğa geri çekti.