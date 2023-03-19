Batı’nın kullanışlı aparatı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu! Bloomberg’ten sonra Alman Bild de 6'lı koalisyonun adayını şişirdi

KILIÇDAROĞLU'NUN AVRUPA'YA MESAJLARI

Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken resmi olmasa da deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerle kampanyasını başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan iç kamuoyuna bir yandan da Avrupa'ya verdiği mesajları ile seçime hazırlanıyor.Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya yönelik en belirgin vaatleri ise dikkat çekiyor.

PKK ve uzantılarının Türkiye ve sınır hattındaki yuvalanmalarına karşı son yıllarda verilen büyük mücadelelerden sonra yumuşama dönemi vaat edilirken, bir yandan da HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı tutuklusu Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Türkiyenin en önemli kazanımları olan Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji alanlarında atılan adımlara ilişkin de sondaj ve arama faaliyetlerinin maliyet hesaplamaları bahane edilerek sonlandırılması CHP'liler tarafından son dönemde dillendiriliyor.

Dış politika konusunda ise CHP'nin hükümete Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalma konusundaki eleştirileri kamuoyunda gündeme gelmişti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, savaşta tarafsız kalmak yerine Rusya karşısında tavır almak gerektiğini söylemişti.

Avrupa'ya göz kırpan bu söylemlerin ardından Batı medyasında Kılıçdaroğlu'na ilişkin olumlu haberler çıkmaya başladı.