Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Şanlıurfa'daki sele ilişkin açıklama: "Toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu"

Nebati, selde zarar gören vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu. Vefat edenler için 100'er bin lira, aynı zamanda evlerde hasarın ilk andaki tespitlerini de hızlı bir şekilde yaptık ve bugün itibarıyla hesaplarına 10'ar bin lira geçirildi. Yine aynı şekilde kaymakamlıklarımızın üzerinden 10 ila 15 bin lira arasında değişen rakamla, bu vatandaşlarımızın ilk gün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli tedbirler alındı." diye konuştu.