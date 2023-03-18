Özellikle FETÖ firarisi Burak Çopur'un "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" paylaşımı dikkat çekti.





İYİ PARTİLİ İSİMDEN OLAY ÇIKIŞ: TALİMAT OKYANUS ÖTESİNDEN

FETÖ adeta "masayı biz kurduk" mesajı verirken bomba bir çıkış daha geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, Akşener'in dönüşü için FETÖ'yü işaret ederek, "Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi." dedi.