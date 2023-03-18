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    • 18.03.2023 11:08
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    • 18.03.2023 11:46
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    Meral Akşener'i masaya yeniden kim oturttu? İYİ Parti'den istifa eden isim FETÖ'yü işaret etti: Talimat okyanus ötesinden

    Meral Akşener'in 'kumar masası' diyerek dağıttığı ve ardından geri dönmek zorunda kaldığı 6'lı koalisyon ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ve FETÖ sevinç çığlıkları atarken Meral Akşener masaya nasıl geri döndüğü ayrı bir merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018’de istifa eden Reşat Erdoğan bomba bir açıklama yaptı. Akşener'in dönüşü için FETÖ'yü işaret eden Reşat Erdoğan, "Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi." dedi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’i masaya yeniden kim oturttu?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar - Noter masası' diyerek dağıttığı 6'lı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlığının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

    FETÖ-PKK SEVİNDİ
    Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun Marriot Otel'de yaptığı pazarlıklar sonrası masa yeniden kurulurken Kılıçdaorğlu'nun adaylığıyla birlikte FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP adeta sevinç çığlıkları attı.

    FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken firari FETÖ'cülerden destek mesajları geldi!

    Özellikle FETÖ firarisi Burak Çopur'un "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" paylaşımı dikkat çekti.



    İYİ PARTİLİ İSİMDEN OLAY ÇIKIŞ: TALİMAT OKYANUS ÖTESİNDEN
    FETÖ adeta "masayı biz kurduk" mesajı verirken bomba bir çıkış daha geldi.

    İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, Akşener'in dönüşü için FETÖ'yü işaret ederek, "Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi." dedi.

        Sabah'a konuşan Reşat Erdoğan şunları söyledi;

        "İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıyorum. Meral Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim ben parti kurulma aşamasında yanlış bir yöne gittiğini zaten görüyordum. Meral Akşener ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda iyi parti içerisinde teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gitti. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi.

        "ÜZGÜN FOTOĞRAF İLE MESAJ VERMEYE ÇALIŞTI"
        İYİ Parti tabanında seçmen Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Meral Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı.

        "DİREKT OKYANUS ÖTESİNDEN"
        Meral Akşener, masanın teklifinin ardından genel idare kurulunu topladı, İl başkanlarını topladı, başkanlık divanını topladı ve millet ittifakı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerini dair fikir görüşü yaptı. Genel idare kurulu ve il başkanları ve başkanlık divanı oy birliği ile Kılıçdaroğlu ile kazanamayacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını söylediler. Okyanus ötesinde gelen talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanın yardımcısı olmasını istedi o tutanağa isim yazılmadan iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi. Peki Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direkt okyanus ötesinden geldi."

        HDP İLE İYİ PARTİ BELEDİYE SEÇİMLERİNDE BERABER ÇALIŞTI
        Meral Akşener'in kamuoyunda "HDP'den rahatsız olduğu" algısı oluşturulduğuna dikkat çeken Erdoğan aslında durumun öyle olmadığına dikkat çekti.

            Erdoğan şunları söyledi;

            "Meral hanım HDP'den rahatsız olmuyor aslında, rahatsız olan İYİ Parti seçmenidir. Büyükşehir seçimlerinde HDP ile birlikte başkan adaylarını seçtirmediler mi? Aynı ittifak devam ediyor aslında, HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da, İzmir'de Mersin ve Adana'da adaylara HDP ile birlikte destek verdi. Hatta Meral hanım konuştuğu zaman 'belediyeleri benim sayemde aldılar. Ben olmasam kazanamazlar demiyor muydu? HDP ile İYİ parti HDP ile belediye seçimlerinde beraberlerdi. Bugünde beraberler. Ancak Meral Akşener, milliyetçi oyların kaçmasını önlemek için kendince rol yapıyor.

            7 BAŞLI YAPIYA KİMSE OY VERMEZ
            Seçimin birinci turda biteceğini düşünüyorum. Bu seçimde cumhur oylarının daha da yüksek olacağını göreceğiz. Kamuoyun da ki, ısmarlama anketlerin halkta karşılığı olmaz. Halkımız bu tür ayak oyunlarının farkında bugün İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerde oyunu net olarak gördü. Bu ülkede 7 başlı bir yapıya kimse oy vermez. Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır"

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            11 yıl sonra Mısır’da ilk temas
            Haberler Güncel Meral Akşener'i masaya yeniden kim oturttu? İYİ Parti'den istifa eden isim FETÖ'yü işaret etti: Talimat okyanus ötesinden
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