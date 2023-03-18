İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar - Noter masası' diyerek dağıttığı 6'lı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlığının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.
FETÖ-PKK SEVİNDİ
Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun Marriot Otel'de yaptığı pazarlıklar sonrası masa yeniden kurulurken Kılıçdaorğlu'nun adaylığıyla birlikte FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP adeta sevinç çığlıkları attı.
FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken firari FETÖ'cülerden destek mesajları geldi!
Özellikle FETÖ firarisi Burak Çopur'un "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" paylaşımı dikkat çekti.
İYİ PARTİLİ İSİMDEN OLAY ÇIKIŞ: TALİMAT OKYANUS ÖTESİNDEN
FETÖ adeta "masayı biz kurduk" mesajı verirken bomba bir çıkış daha geldi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, Akşener'in dönüşü için FETÖ'yü işaret ederek, "Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi." dedi.