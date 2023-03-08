Meral Akşener nasıl gitti geldi? "Gladyo kraliçesinin sonu"

AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

Akşener'in 4 günlük sürede yaşadığı bu değişim ve yüz ifadesinden de anlaşıldığı üzere masaya zoraki oturuşu akıllarda bazı soru işaretleri bırakırken Aydın Meral Akşener'i anlatan "Gladyo kraliçesinin sonu" manşetini atarak Akşener'in bağlantılarına ve geçmişte attığı bazı adımlara işaret etti.