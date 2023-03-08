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    • 08.03.2023 10:38
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    • 08.03.2023 11:07
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    Meral Akşener nasıl gitti geldi? "Gladyo kraliçesinin sonu"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak destek verdiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in masayı dağıtıp tekrar gelmesinin ardından Akşener'in giriştiği pazarlık akıllarda soru işareti bırakırken geçmişte attığı bazı adımlar da akıllara geldi. "Glayo kraliçesinin sonu" haberiyle Akşener'in geçmişine ışık tutuldu...

    takvim.com.tr
    Gladyo kraliçesinin sonu

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.

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    AKŞENER GİTTİ GELDİ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı.

    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.

    ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.

    Takvim o görüşmeye ilişkin detayları bir bir yazdı...

    O haberimiz için resme tıklayınız;

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.


    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

    Akşener'in 4 günlük sürede yaşadığı bu değişim ve yüz ifadesinden de anlaşıldığı üzere masaya zoraki oturuşu akıllarda bazı soru işaretleri bırakırken Aydın Meral Akşener'i anlatan "Gladyo kraliçesinin sonu" manşetini atarak Akşener'in bağlantılarına ve geçmişte attığı bazı adımlara işaret etti.

        Akşener'in siclinin döküldüğü haberde, "İçişleri Bakanıyken FETÖ'cülerin emniyet içinde yükselmesini sağladı. Genelkurmayı dinletti. Gülen'e övgüler dizdi, MHP'yi böldü. PKK/HDP ile anayasa çalışması yaptı. Altılı Masa'yı krize soktu. Partisindeki itirazlara rağmen ABD dayatmasıyla masaya döndüğüne" dikkat çekildi.

        AKŞENER PARTİSİNİN İTRAZLARINA RAĞMEN DÖNDÜ
        ABD'nin devreye girmesiyle Akşener'in masaya geri döndüğüne dikkat çekilen haberde, "Cuma günü yapılan 6'lı masa toplantısında kriz çıkardı. ABD'nin Ankara'daki gizli karargahı devreye girdi. İYİ Parti GİK üyelerinin büyük çoğunluğunun itirazına rağmen, masaya geri oturtuldu. Böylece FETÖ ve PKK bayram yaptı. İYİ Parti'de istifalar sürerken Akşener'e karşı bildiriler hazırlandığı öğrenildi. Akşener'in cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinden vazgeçtiği de edinilen bilgiler arasında." ifadelerine yer verildi.

        Mesut Yılmaz'ın Akşener'e yönelik ifadeleri de hatırlatıldı.

        Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmayı izleyip istihabrat topluyor. Bunun için özel birim kuruyor. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

        Akşener'in attığı adımlar kısaca şöyle özetlendi;

        "FETÖ bağlantısıyla bakan oldu.

        Genelkurmay'a kulak yerleştirdi.

        Emniyette FETÖ'cülerin önünü açtı.

        15 Temmuz FETÖ darbesinde dili tutuldu.

        Sapanca'da etkili insanları Fetullah Gülen'e götürdü.

        ABD, MHP'yi Akşener marifetiyle böldü.

        Milliyetçileri HDP'ye yanaştırma görevini üstlendi."

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        Gladyo kraliçesinin sonu
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