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    • Haberler
    • 18.03.2023 10:16
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    • 18.03.2023 11:01
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    HDPKK pazarlıkta el yükseltiyor! Kılıçdaroğlu'nu "teröristbaşına özgürlük" talebi için mi bekletiyorlar?

    Ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini açıklayan 6'lı koalisyona, HDP'den açık destek geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve tutuklu eski başkan Selahattin Demirtaş'ın yaptığı Genel Merkez'de görüşelim çağrısı Kılıçdaroğlu tarafından kabul gördü. Ancak 18 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen görüşme HDP tarafından iptal edildi. Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, ertelenen toplantının ardında bakanlıklar talebiyle birlikte, "teröristbaşı Öcalan'a özgürlük" dayatması olduğunu köşesine taşıdı. Öte yandan Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, kendisinden istenenlere karşılık Kılıçdaroğlu'nun neden HDP'den herhangi bir talepte bulunmadığına dikkat çekti.

    HDPKK pazarlıkta el yükseltiyor!

    6'lı koalisyon 72 saat süren Meral Akşener krizinin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurdu. Kararın ardından HDP cephesi peş peşe olumlu mesajlar gönderdi.

    HDP'DEN ERTELEME
    İlk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumartesi saat 13.00'te terörün siyasi ayağı HDP ile görüşeceği duyuruldu. 18 Mart tarihinin tepki çekmesi nedeniyle görüşmenin 1 gün öne çekileceği öne sürüldü. Ardından HDP tarafından yapılan resmi açıklamada program yoğunluğu öne sürülerek görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

    EL YÜKSELTECEKLER
    Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, kirli pazarlıkların yürütüleceği görüşmenin ertelenmesinin arkasında HDP'nin masaya koyacağı taleplerde el yükseltme ihtimali olduğunu vurguladı. Barlas, HDP cephesinin bakanlıkların yanı sıra, "teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması" için hamle yapacağını köşesine yaşıdı.

    TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK!
    İşte Barlas'ın yazısında önemli bölümler:
    HDP ne oldu da Kılıçdaroğlu'na "Gelme, çok işimiz var" dedi. İlk bakışta "CHP ile HDP arasında bir tiyatro mu oynanıyor?" sorularının sorulmasına yol açan bu randevu iptali meselesinin birkaç nedeni olabilir.

    "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verirken hiçbir ön şartımız yok" diyen HDP, iş ciddiye binince beklenmedik şartlar mı ileri sürmeye hazırlanıyor? Almanya'da Abdullah Öcalan'a selam gönderen HDP'li Sezai Temelli, "Yeni sürecin inşasına HDP öncülük edecek" diyerek artık daha fazla müdahil olacaklarını ima etti. HDP'nin, bakanlıklar başta olmak üzere "Öcalan, Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük" meselesini de masaya getirmesi kimse için sürpriz olmasın.

        TOPLUMA KABUL ETTİREMEZ
        Kılıçdaroğlu tek başına karar verecek pozisyonda olsa bu dayatmaların hepsini sorgusuz sualsiz kabul eder. CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamalarını okumuşsunuzdur. Seçimleri kazanır kazanmaz ilk yapacaklarını sıralamış. Washington-Brüksel- Kandil hattının dayatmalarının hepsini şimdiden kabul etmiş görünüyorlar. Ama asıl sorunları bunu topluma kabul ettirebilmek.

        GİZLİ PAZARLIK
        CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığın kamuoyunda oluşturduğu tepki nedeniyle bu ittifak sürecinin artık gizli yönetilmesi de muhtemel. Gelecek, DEVA ve Saadet ekibinden milletvekilliği pazarlığı krizi çıkması beklenirken HDP elini çabuk tutarak kafaları karıştırmayı başardı. Ancak bizim kafamız rahat. Bir siyasi gerilim filmi gibi 7'li koalisyon masasının altında dönen entrikaları izliyoruz.

        MEHMET BARLAS'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

        NEDEN TALEP YOK?
        Yine Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, pazarlık masasından HDP'nin taleplerinin konuşulmasına karşın Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir beklentide bulunmamasına dikkat çekti. Övür, Kılıçdaroğlu'nun neden HDP-PKK ilişkisini sorgulamadığı ve terör örgütünün silah bırakması konusunda masaya bir talep getirmediğini köşesine taşıdı.

            İşte Övür'ün yazısında önemi bölümler:
            Kılıçdaroğlu'nun siyasi hesabı, başından beri HDP'yi güçlü tutmak üzerine kurulu.

            Bu hesabın ilk adımları 7 Haziran 2015 seçimlerinde "Her CHP'li evden bir oy HDP'ye" kampanyasıyla atıldı. CHP, o günden beri PKK-HDP ilişkisini hiç sorgulamadığı gibi iki partinin siyasi aktörleri de silahların devreden çıkmasını hedefleyen "çözüm süreci"nin karşısında yer aldı. Bu proje başta ABD olmak üzere Batı Bloku'nun da arzu ettiği bir projeydi.

            BİRBİRLERİNE MUHTAÇLAR!
            İşte bu tablo içinde 6'lı Masa'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın çağrısına uyarak HDP ile görüşecek.
            Peki, bu görüşmeden bir kriz çıkar mı?

            Sanmıyorum çünkü HDP, masanın desteğine muhtaç... Ama işin daha ilginç tarafı masa da HDP'ye muhtaç. Hep HDP'nin siyasi taleplerini dayatacağından söz ediliyor. O taleplerin büyük kısmı zaten CHP tarafından kabul edilmiş durumda.

            Peki, CHP ve 6'lı masanın neden HDP'den bir talebi yok?

            Neden PKK'yla HDP ilişkisi sorgulanmıyor ve silahların bırakılması istenmiyor?

            TERÖRE GÖZÜ KAPALI
            Üstelik AB kriterlerinin birinci şartı siyasi partilerin şiddet ve terörü bir siyaset aracı olarak kullanan örgütlerle ilişkisinin kesilmesini istiyor. CHP, Avrupa Konseyi'nin özerklik şartını uygulayacağını söylüyor ama aynı konseyin terör konusundaki hassasiyetini görmezden geliyor. Neden acaba?

            MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
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