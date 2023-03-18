HDPKK pazarlıkta el yükseltiyor! Kılıçdaroğlu'nu "teröristbaşına özgürlük" talebi için mi bekletiyorlar?

BİRBİRLERİNE MUHTAÇLAR!

İşte bu tablo içinde 6'lı Masa'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın çağrısına uyarak HDP ile görüşecek.

Peki, bu görüşmeden bir kriz çıkar mı?

Sanmıyorum çünkü HDP, masanın desteğine muhtaç... Ama işin daha ilginç tarafı masa da HDP'ye muhtaç. Hep HDP'nin siyasi taleplerini dayatacağından söz ediliyor. O taleplerin büyük kısmı zaten CHP tarafından kabul edilmiş durumda.

Peki, CHP ve 6'lı masanın neden HDP'den bir talebi yok?

Neden PKK'yla HDP ilişkisi sorgulanmıyor ve silahların bırakılması istenmiyor?