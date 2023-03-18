HDPKK pazarlıkta el yükseltiyor! Kılıçdaroğlu'nu "teröristbaşına özgürlük" talebi için mi bekletiyorlar?

6'lı koalisyon 72 saat süren Meral Akşener krizinin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurdu. Kararın ardından HDP cephesi peş peşe olumlu mesajlar gönderdi.
HDP'DEN ERTELEME
İlk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumartesi saat 13.00'te terörün siyasi ayağı HDP ile görüşeceği duyuruldu. 18 Mart tarihinin tepki çekmesi nedeniyle görüşmenin 1 gün öne çekileceği öne sürüldü. Ardından HDP tarafından yapılan resmi açıklamada program yoğunluğu öne sürülerek görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
EL YÜKSELTECEKLER
Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, kirli pazarlıkların yürütüleceği görüşmenin ertelenmesinin arkasında HDP'nin masaya koyacağı taleplerde el yükseltme ihtimali olduğunu vurguladı. Barlas, HDP cephesinin bakanlıkların yanı sıra, "teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması" için hamle yapacağını köşesine yaşıdı.
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verirken hiçbir ön şartımız yok" diyen HDP, iş ciddiye binince beklenmedik şartlar mı ileri sürmeye hazırlanıyor? Almanya'da Abdullah Öcalan'a selam gönderen HDP'li Sezai Temelli, "Yeni sürecin inşasına HDP öncülük edecek" diyerek artık daha fazla müdahil olacaklarını ima etti. HDP'nin, bakanlıklar başta olmak üzere "Öcalan, Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük" meselesini de masaya getirmesi kimse için sürpriz olmasın.