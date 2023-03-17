İYİ Parti'de büyük çözülme! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edip tekrar masaya oturan Akşener'e şok! Hep birlikte MHP'ye üye oldular!

TOPLUCA MHP'YE ÜYE OLDULAR

İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

Yaşananların ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı. Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.