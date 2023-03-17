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    • 17.03.2023 12:53
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    İYİ Parti'de büyük çözülme! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edip tekrar masaya oturan Akşener'e şok! Hep birlikte MHP'ye üye oldular!

    6’lı masada ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını istemeyen kesim İYİ Parti tabanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına önce karşı çıkan sonra masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tabanın tepkisi dinmiyor. Peş peşe gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası gündemdeki yerini korurken Beykoz’da 30 kişilik bir grup İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye katıldı.

    İYİ Parti’de büyük çözülme! İstifa edip MHP’ye geçtiler

    Altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'de sular durulmuyor.

    İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFA
    6 parti, bir yılı aşkın süren görüşmelerin sonucunda cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemişti. Bu gelişmenin ardından zehir zemberek sözler sarf ederek altılı masadan ayrılan ve daha sonra da masaya geri dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'de toplu istifa gerçekleşti.

    TOPLUCA MHP'YE ÜYE OLDULAR
    İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

    Yaşananların ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı. Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.

    YAVUZ AĞIRALİOĞLU DA İP'İ KOPARMAK ÜZERE
    Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partiden kopma noktasına geldi.

    YAVUZ AĞIRALİOĞLU ÇIKIŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR
    Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP rahatsızlığını "Peki bunlar İYİ Parti'de bir kırgınlığa neden olmadı mı? İYİ Partililer kendilerini rencide edilmiş hissediyorlar. Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'in öbür köşesinde gazetecilerle sohbet ediyordu. Ağıralioğlu kırgınlığını gizlemiyor. "Masa'ya dönerken rencide edildik" diyor. İstifa aşamasına gelmiş durumda. Hafta başında bir çıkış yapmaya hazırlanıyor" sözleriyle dile getirdi.

        ODA TV'de yer alan habere göre İYİ Parti'nin siyasi gardının düştüğünü söyleyen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

        "İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler.

        İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim.

        "RENCİDE EDİLDİK"

        Partimizin, genel başkanımızın üç gün boyunca çok ağır ithamların altında bırakılmasını rencide edici bulduğumu söyledim. Rahatsız edici bir şey.

        İYİ Parti'nin siyasi gardını düşürdü bu.

        Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim.

        DANANIN KUYRUĞUNUN KOPACAĞI GÜN!
        Öte yandan Ankara kulislerinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Pazartesi ya da Salı açıklama yapacağım. Ben şimdi milletvekili adaylığıyla ilgilenmiyorum. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyorum" dediği konuşuluyor.

        İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu konusunda önemli bir kulis bilgisini aktaran Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım." dedi.


        Bursalı'nın A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı açıklamalar şöyle:

        "Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili 'istifa ediyor, edecek' deniliyor. HDP ve ABD'deki gelişmeler nedeniyle istifa edileceği konuşuyor. Belli bir partiye gideceği konuşuluyor. Parti içerisinde şimdilik bastırıldığı, durdurulduğu söyleniyor. Bundan sonraki gelişmeler ne olacağı zaten belli Ağıralioğlu bu konuda tutarlı bir siyasetçi yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağımızı ifade ediyorum."

            İYİ PARTİ AFİŞTE KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİ
            İttifakın perde arkasında krizler yaşanmaya devam ederken ortaya çıkan bir kare bu durumu bir kez daha ispatladı.

            Ümraniye ilçesinde İyi Parti tarafından İBB'nin reklam alanlarına asılan afiş dikkat çekti.

            Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih yazacağız" ifadelerinin yer aldığı afişte, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi.
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            İYİ Parti’de büyük çözülme! İstifa edip MHP’ye geçtiler
            Haberler Güncel İYİ Parti'de büyük çözülme! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edip tekrar masaya oturan Akşener'e şok! Hep birlikte MHP'ye üye oldular!
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