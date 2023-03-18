Adaylık yarışında hiç kimsenin bilmediği gerçeği açıklıyoruz: Mansur Yavaş'ın siparişleri elde kaldı

Altılı Masa, aylar önce adaylık kavgasına girdi. Yavaş, susmayı tercih etti! Ama zaman daraldıkça bülbül kesildi! "Akşener ve Kılıçdaroğlu onaylarsa varım" dedi. Belli ki birileri söz verdi. Yavaş, adaylık provalarına geçti!







Evine terziler gelip gitti! Çok sayıda takım elbise diktirdi. Ancak son anda işler değişti! Kılıçdaroğlu aday gösterildi! Herkes yarış bitti zannetti. Oysa kavga şiddetlendi! Kulisler alevlendi: Bakmayın yan yana poz verdiklerine! Rekabet büyük!

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