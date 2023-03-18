Altılı Masa, aylar önce adaylık kavgasına girdi. Yavaş, susmayı tercih etti! Ama zaman daraldıkça bülbül kesildi! "Akşener ve Kılıçdaroğlu onaylarsa varım" dedi. Belli ki birileri söz verdi. Yavaş, adaylık provalarına geçti!
Evine terziler gelip gitti! Çok sayıda takım elbise diktirdi. Ancak son anda işler değişti! Kılıçdaroğlu aday gösterildi! Herkes yarış bitti zannetti. Oysa kavga şiddetlendi! Kulisler alevlendi: Bakmayın yan yana poz verdiklerine! Rekabet büyük!
- Güncel
- 18.03.2023 Gazete
Adaylık yarışında hiç kimsenin bilmediği gerçeği açıklıyoruz: Mansur Yavaş'ın siparişleri elde kaldı
Mansur Yavaş, vaatlere kanıverdi. Masanın adayının kendisi olacağını zannetti. Çok sayıda takım elbise sipariş etti. Ama son anda bir el devreye gırdı! İbreyi Kılıçdaroğlu'na çevirdi.
Altılı Masa, aylar önce adaylık kavgasına girdi. Yavaş, susmayı tercih etti! Ama zaman daraldıkça bülbül kesildi! "Akşener ve Kılıçdaroğlu onaylarsa varım" dedi. Belli ki birileri söz verdi. Yavaş, adaylık provalarına geçti!
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