Son dakika: Bakan Soylu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı 18'e yükseldi

"1 YILDA YAĞAN YAĞMUR 1 BUÇUK GÜNDE YAĞDI"

Bakan Soylu, " "Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Hasar tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. 1 yılda yağan yağmur 1 buçuk günde yağdı. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz bir taraftan kötücül ruhlarla mücadele ediyoruz." dedi.

"GAZETECİLİK DEĞİL PALYAÇOLUK"

Suya kanalizasyon karıştığı iddialarına tepki gösteren Soylu, "Bir üzüntümüz var. Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. Bunların Allah korkusu olduğunu sanmıyoruz. Gazetecilik değildir palyaçoluktur. Allah da millet de hesabını sorar." diye konuştu.