Vav TV İzle
Haberler Yaşam Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Türkiye günlerdir Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketini konuşuyor. DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarına devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Felaketin yaşandığı iki ilden gelen görüntüler ise kan dondurdu.

16.03.2023 15:57 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:57
Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Türkiye art arda yaşanan felaketlerle mücadele ediyor.

Yıkıcı depremlerin ardından yaşanan sel felaketi deprem bölgesinde yaşamı bir kez daha zorlaştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise enkaza dönen evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Depremden etkilenen 11 ilde çadır ve konteyner kentlerle yaralar sarılmaya çalışıldı.

Devlet millet el ele yürütülen afet sürecinde onlarca vatandaş, depremzedelere evlerini açtı.

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN'I SEL VURDU

14 Mart'ta akşam saatlerinde başlayan sel felaketinin ardından çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde toplam 16 vatandaş hayatını kaybetti...

Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!

Öte yandan yaralı vatandaşlar ise hastanelere kaldırıldı.

EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Şehirde büyük hasarlara yol açan sel felaketinin ardından yeniden yaralar sarılmak için çaba gösteriliyor.

SON DAKİKA