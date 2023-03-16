Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinin çarpıcı kareleri! Ev ve arabalar büyük hasar gördü!
Türkiye günlerdir Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketini konuşuyor. DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarına devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Felaketin yaşandığı iki ilden gelen görüntüler ise kan dondurdu.
16.03.2023 15:57 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:57
Öte yandan yaralı vatandaşlar ise hastanelere kaldırıldı.
EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Şehirde büyük hasarlara yol açan sel felaketinin ardından yeniden yaralar sarılmak için çaba gösteriliyor.