Almanya'da 3'lü masa ülkeyi yönetim krizine soktu! Hükümet karar alamıyor

Almanya'da yaşanan koalisyon krizleri İngiliz haber ajansı Reuters'ın gündeminde. Birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan ajans, taraflar arasındaki derin farklılıkların su yüzüne çıkmasının hem ülke içinde hem de Avrupa sahnesinde kritik kararları geciktirdiğini yazdı.



Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın yaşadığı devasa enerji krizinin Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları ile (SPD), Yeşilleri ve iş dünyası yanlısı Hür Demokratları (FDP) geleneksel kırmızı çizgileri nedeniyle karşı karşıya getirdiği anlatılan haberde, Scholz'un sert tavizler vermesine neden olduğu ifade edildi. Koalisyon her ne kadar birlikte çalışmaya yaklaşsa da koalisyon üyelerinin önceliklerinin krize neden olduğu belirtildi.