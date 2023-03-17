11 ili yıkan depremin ardından bu kez de sel felaketi! 17 kişi yaşamını yitirdi: Afetin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara





KAHRAMAN DEVRAN

Selin vurduğu Malatya ise bir mucizeye tanıklık etti. 3 yaşındaki Devran Doğan, sabaha karşı sel sularının çadırlarına girdiğini fark etti. Hemen anne ve babasına haber verdi! baba Arif Doğan, "Devran sayesinde uyandık. Bizi uyandırmasa hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik" dedi.







UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

İSTANBUL'DA yaşayan Ömer Teker, 1999 Marmara depremiyle sarsıldı! Evlendikten sonra Adıyaman'a taşındı. Eşi ve 3 çocuğuyla yeni bir hayata başladı! Ancak bu kez de 6 Şubat'taki asrın felaketine yakalandı. Enkaz altında kalan aile, 1 saat sonra kurtarıldı. Teker, "Belki her şeyimizi kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik" mesajı yolladı...







KORKU BOLU'DA

TÜRKİYE bu kez Bolu'dan gelen haberle panik yaşadı. Bolu, dün saat 13:55'te 4.8 şiddetinde bir depremle sallandı. Sarsıntı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul'dan da hissedilirken; Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Başka bir depremi tetiklemez" ifadesini kullandı.



MERSİN'DE 4.6'LIK PANİK

MERSİN açıklarında da dün akşam saat 22.59'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı.