11 ili yıkan depremin ardından bu kez de sel felaketi! 17 kişi yaşamını yitirdi: Afetin büyüklüğünü gözler önüne seren manzara

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin üzerinden tam 38 gün geçti. Devlet bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarını seferber etti. 85 milyon, devletiyle birlikte yaraları sarmaya çalışırken bu kez sel felaketi meydana geldi. Son 4 ayda yağması gereken yağmur deprem bölgesini felakete çevirdi. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'DA ise sel nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Tut'ta bahçeye kurdukları konteynırla sele kapılan hemşire Fatma Tekdal (35) ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bu arada Şanlıurfa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız" denildi.
BALIKLIGÖL'DE SIKINTI YOK
ŞANLIURFA'DA sağanak yağışla birlikte Balıklıgöl taştı. Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, "Su 15 gün sonra normale döner. Balıklarda sorun yok" ifadesini kullandı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da 20 ekip ile hasar tespitine başladıklarını açıkladı. "258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda" ifadesini kullandı.
SEL sonrası birçok ev ve araba hasar aldı. Bölgenin normale dönmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
MEHMETÇİK, vatandaşın imdadına yetişti. Selin izlerini silmek için harekete geçti.
KAHRAMAN DEVRAN
Selin vurduğu Malatya ise bir mucizeye tanıklık etti. 3 yaşındaki Devran Doğan, sabaha karşı sel sularının çadırlarına girdiğini fark etti. Hemen anne ve babasına haber verdi! baba Arif Doğan, "Devran sayesinde uyandık. Bizi uyandırmasa hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik" dedi.
UMUDUMUZU KAYBETMEDİK
İSTANBUL'DA yaşayan Ömer Teker, 1999 Marmara depremiyle sarsıldı! Evlendikten sonra Adıyaman'a taşındı. Eşi ve 3 çocuğuyla yeni bir hayata başladı! Ancak bu kez de 6 Şubat'taki asrın felaketine yakalandı. Enkaz altında kalan aile, 1 saat sonra kurtarıldı. Teker, "Belki her şeyimizi kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik" mesajı yolladı...
KORKU BOLU'DA
TÜRKİYE bu kez Bolu'dan gelen haberle panik yaşadı. Bolu, dün saat 13:55'te 4.8 şiddetinde bir depremle sallandı. Sarsıntı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul'dan da hissedilirken; Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Başka bir depremi tetiklemez" ifadesini kullandı.
MERSİN'DE 4.6'LIK PANİK
MERSİN açıklarında da dün akşam saat 22.59'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı.