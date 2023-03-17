Koca dehşeti kamerada: 3 aylık eşine satırla saldırdı!

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ç.G., 5 Aralık 2022'de evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı. Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı.
Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.
EVDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR
Eşine saldıran S.G.'nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.