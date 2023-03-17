Koca dehşeti kamerada: 3 aylık eşine satırla saldırdı!





SATIRLA DUVARLARA VURDU

Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü. Sonrasında S.G.'nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı.



POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Diğer yandan Ç.G.'nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.