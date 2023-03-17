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    • 17.03.2023 17:01
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    Koca dehşeti kamerada: 3 aylık eşine satırla saldırdı!

    Antalya Manavgat'ta iddiaya göre, Ç.G. 3 ay önce evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı. Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı. Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi. işte tüyler ürperten o görüntüler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Koca dehşeti kamerada: 3 aylık eşine satırla saldırdı!

    Antalya Manavgat'ta yaşayan Ç.G., 5 Aralık 2022'de evlendiği S.G.'den şiddet görmeye başladı. Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı.

    Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.


    SALDIRI ANI KAMERADA

    Bu yıl 1 Şubat'ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.'nin, eşi Ç.G.'ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.


    EVDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

    Eşine saldıran S.G.'nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.


        SATIRLA DUVARLARA VURDU
        Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü. Sonrasında S.G.'nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı.


        POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU
        Diğer yandan Ç.G.'nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

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        Bu Muharremden bir cacık olmaz
        Haberler Güncel Koca dehşeti kamerada: 3 aylık eşine satırla saldırdı!
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