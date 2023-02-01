Son dakika: İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan yeni detaylar! Koyun hırsızlığı Başkan Ünal Çetin'i ele verdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde aralarında İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 kişinin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Başkan Çetin'in imar tehditleriyle adalıları adeta haraca bağladığı belirlenirken, şebekenin arazi satışıyla ilgili, geçen aralık ayında koyun hırsızlığından cezaevine giren K.Ç.'yi kullandığı, çobanlık yapan K.Ç.'nin hırsızlıktan elde ettiği parayla Başkan Çetin'e rüşvet ödediği belirlendi.
Gökçeada'da 65 koyunun çalınmasıyla ilgili takibe alınan çoban K.Ç.'nin, satın aldığı 3.5 dönüm arazinin imara açılması için Başkan Çetin'e 230 bin TL rüşvet ödediği belirlendi. Başkan Çetin'in , pek çok tarım arazisini de rüşvetle imara açmaya çalıştığı belirlendi.
KOYUN HIRSIZLIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Gökçeada'da geçen haziran ayında 65 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında çoban K.Ç.'nin de bulunduğu 4 şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında K.Ç. ve diğer şüpheliler Jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.