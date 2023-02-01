Son dakika: İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan yeni detaylar! Koyun hırsızlığı Başkan Ünal Çetin'i ele verdi



TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE YAKALANDI

Bu arada Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve şebekeyle ilgili elde edilen telefon dinlemeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili CİMER'e yapılan şikâyetleri de değerlendiren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları birleştirerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Ekipler önceki gün Gökçeada Belediyesi'ne baskın düzenledi. Tarçın ismi verilen operasyonda İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.