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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin davetine icabetle yarın Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    11 yıl sonra bir ilk! Mısır’a gidiyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

    Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

    Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak
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