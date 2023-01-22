Temeli yalan olan riyakar siyasetin en net delili! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi





Kurduğu temasları anlatan Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan maddi kaynak temin edeceğini ağzı kulaklarına vararak duyurmuştu.



Bugün "Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diyen CHP liderinin geçtiğimiz aylarda Londra'da "Parayı buldum" demesi temeli yalan olan ikiyüzlü siyasetin en net delili oldu.





TEFECEĞİ DEDİĞİ LONDRA'DAN PARA DİLENDİ

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, daha evvel de "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" demişti. Daha sonrasında bu sözlerini yutup Londra kapısına icazet yoklamaya gitmiş, maddi kaynak arayışına girmişti.