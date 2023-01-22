Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2023 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2023 23:01
    ABONE OL

    Temeli yalan olan riyakar siyasetin en net delili! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak sahnelediği riyakar siyasetin ardı arkası kesilmiyor. Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da adaylık mesajı verip "Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız” açıklamasında bulundu. Aynı Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız aylarda icazet yokladığı Londra'da maddi kaynak arayışına girmiş 'Parayı buldum' duyurusunu yapmıştı. Londra'da başka Ankara'da başka konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu eylemleri temeli yalan olan ikiyüzlü siyasetin en net delili oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Londra’da başka Ankara’da başka!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yalan, kara propagada, manipülasyon ve kirli algı operasyonlarına dayalı siyaset anlayışının ardı arkası kesilmiyor.

    Bunun son örneği bugün Ankara'da bir kez daha gözler önüne serildi.



    YİNE ADAYLIK MESAJI VERDİ
    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini iddia ederek yine adaylık mesajı verdi.

    CHP lideri, "Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" dedi.



    Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.

    LONDRA'DA BAŞKA ANKARA'DA BAŞKA! RİYAKAR SİYASETİN EN NET DELİLİ
    Bilindiği üzere Bay Kemal, adaylığının zeminini oluşturmak için ABD ve Londra'ya icazet seferleri düzenlemişti.



        Kurduğu temasları anlatan Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan maddi kaynak temin edeceğini ağzı kulaklarına vararak duyurmuştu.

        Bugün "Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diyen CHP liderinin geçtiğimiz aylarda Londra'da "Parayı buldum" demesi temeli yalan olan ikiyüzlü siyasetin en net delili oldu.

        Dün tefeci demişti bugün ortağı oldu!


        TEFECEĞİ DEDİĞİ LONDRA'DAN PARA DİLENDİ
        Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, daha evvel de "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" demişti. Daha sonrasında bu sözlerini yutup Londra kapısına icazet yoklamaya gitmiş, maddi kaynak arayışına girmişti.



        4 KASIM 2022'DE YAZMIŞTIK!
        Takvim.com.tr, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaset anlayışına ışık tutan Londra ziyaretini ve "Parayı buldum" açıklamasını "KEMAL'E İCAZET ÇIKTI" başlığıyla okuyucularını duyurmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor, İstanbulspor’u 4-0 ile geçti
        Haberler Güncel Temeli yalan olan riyakar siyasetin en net delili! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi
            SON DAKİKA