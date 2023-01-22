Temeli yalan olan riyakar siyasetin en net delili! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yalan, kara propagada, manipülasyon ve kirli algı operasyonlarına dayalı siyaset anlayışının ardı arkası kesilmiyor.
Bunun son örneği bugün Ankara'da bir kez daha gözler önüne serildi.
YİNE ADAYLIK MESAJI VERDİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini iddia ederek yine adaylık mesajı verdi.
CHP lideri, "Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" dedi.
Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.
LONDRA'DA BAŞKA ANKARA'DA BAŞKA! RİYAKAR SİYASETİN EN NET DELİLİ
Bilindiği üzere Bay Kemal, adaylığının zeminini oluşturmak için ABD ve Londra'ya icazet seferleri düzenlemişti.