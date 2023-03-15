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    • Haberler
    • 15.03.2023 23:26
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    • 15.03.2023 23:52
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    6'lı koalisyonda yeni ortak HDP'yi temize çıkarma çabası! Ali Babacan: Terörle aralarına mesafe koydular

    6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek adına HDP'ye kapıları sonuna kadar açtı. Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek Kılıçdaroğlu'nun, pazarlık masasına neleri koyacağı meçhul. Ancak HDP daha şimdien skandal taleplerle dolu 'Tutum Belgesi'nin kabul edilmesini şart koşmuş durumda. İYİ Parti "görüşülemez tiyatrosu" oynarken yeni ortağa yeşil ışık yakmış durumda, masanın diğer ortakları da durumdan rahatsız değil. Yeni ortaklarını koruma telaşına düşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Yeni ortak HDP’yi temize çıkarma çabası!

    14 Mayıs seçimlereine 2 aydan daha az bir süre kala 6'lı koalisyon HDP ile kirli pazarlıklar için elini açmış durumda. Ortak aday Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ile Pervin Buldan ile görüşmek için randevu aldı. Diğer ortaklar da terör örgütünün siyasi kolunu temize çıkarmak adına ilginç açıklamalara imza atıyor.

    İYİ PARTİ'NİN "KARŞIYIZ" TİYATORUSU
    Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.

    AKŞENER'E MEKTUPLU TEHDİT
    Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.

    Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.

    'TUTUM BELGESİ'NDE SKANDAL TALEPLER
    Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

    Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

        Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

        "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.

        KOALİSYONUN 7. ORTAĞI ALMANYA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDI!

        Yaşananlar sıcaklığını korurken masanın 7. ortağı HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı.

        HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ SEÇİMLER ÜZERİNDEN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ

        Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.

            ALİ BABACAN: "HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYDU"
            Yaşananlar kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, "Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

            "HDP BİZE DESTEK VERİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ"
            Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
            "Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor, masanın altında 6 parti var diye söylüyorlar. HDP ayrı bir ittifak içerisinde şu an. Teknik olarak burada olması mümkün değil. Millet İttifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz.

            "HDP TBMM'DE KONUŞSUN İSTİYORUZ"
            Çalışmalarımızın içerisinde HDP yok. Her partiyle olduğu gibi HDP ile de bizim ayrı bir diyaloğumuz var. Konuşa konuşa çözeceğiz bu meseleleri. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundasınız, herkes gelsin HDP de gelsin TBMM'de konuşsun istiyoruz.

            "SADECE SİLAHLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ"
            Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. PKK, AB ve NATO tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz."
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