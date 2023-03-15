6'lı koalisyonda yeni ortak HDP'yi temize çıkarma çabası! Ali Babacan: Terörle aralarına mesafe koydular

14 Mayıs seçimlereine 2 aydan daha az bir süre kala 6'lı koalisyon HDP ile kirli pazarlıklar için elini açmış durumda. Ortak aday Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ile Pervin Buldan ile görüşmek için randevu aldı. Diğer ortaklar da terör örgütünün siyasi kolunu temize çıkarmak adına ilginç açıklamalara imza atıyor.

İYİ PARTİ'NİN "KARŞIYIZ" TİYATORUSU

Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.