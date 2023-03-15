6'lı koalisyonda yeni ortak HDP'yi temize çıkarma çabası! Ali Babacan: Terörle aralarına mesafe koydular

14 Mayıs seçimlereine 2 aydan daha az bir süre kala 6'lı koalisyon HDP ile kirli pazarlıklar için elini açmış durumda. Ortak aday Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ile Pervin Buldan ile görüşmek için randevu aldı. Diğer ortaklar da terör örgütünün siyasi kolunu temize çıkarmak adına ilginç açıklamalara imza atıyor.
İYİ PARTİ'NİN "KARŞIYIZ" TİYATORUSU
Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.
AKŞENER'E MEKTUPLU TEHDİT
Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.
Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.
'TUTUM BELGESİ'NDE SKANDAL TALEPLER
Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.
Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.