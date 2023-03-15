İngiliz'in umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun adayı kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık ilanı sonrası deprem bölgesine yaptığı ziyarette "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.
KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI: KREDİ DE ALABİLİRİZ
Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.
Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken takvim.com.tr meselenin arka planını da yazdı.
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Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash benzer bir yorumda bulundu.
Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti.
Ash Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;
"Kılıçdaroğlu Mayıs'taki seçimi kazanırsa, Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel'e yapacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek."
DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI PARA BARONLARINI RAHATSIZ EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın düşük faiz politikasını benimsemesi para baronlarını rahatsız ediyor! Geçtiğimiz gün İngiliz Reuters Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda, Ali Babacan'ın ekonominin başına geçeceği ve tam tersi bir politika izleyeceğini yazmıştı.
ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE TESLİM OLMASINI İSTİYOR!
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.
Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.