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    • Güncel
    • 15.03.2023 16:23
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    • 15.03.2023 16:34
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    İngiliz'in umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ardından "Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz" küresel tefecilere selam çakarak "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Timothy Ash benzer bir yorumda bulundu. Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti. Öte yandan Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

    takvim.com.tr
    Tefeciler Bay Bay Kemal’i gazlıyor

    14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun adayı kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık ilanı sonrası deprem bölgesine yaptığı ziyarette "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.


    KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI: KREDİ DE ALABİLİRİZ
    Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

    Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken takvim.com.tr meselenin arka planını da yazdı.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash benzer bir yorumda bulundu.

    Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti.

    Ash Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

    "Kılıçdaroğlu Mayıs'taki seçimi kazanırsa, Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel'e yapacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek."

    DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI PARA BARONLARINI RAHATSIZ EDİYOR
    Başkan Erdoğan'ın düşük faiz politikasını benimsemesi para baronlarını rahatsız ediyor! Geçtiğimiz gün İngiliz Reuters Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda, Ali Babacan'ın ekonominin başına geçeceği ve tam tersi bir politika izleyeceğini yazmıştı.

    ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE TESLİM OLMASINI İSTİYOR!
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

    Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.


        Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;

        "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?..."

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        Karayılan Akşener’in 6’lıya dönmesinden memnun
        Haberler Güncel İngiliz'in umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama
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