İngiliz'in umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama



KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI: KREDİ DE ALABİLİRİZ

Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken takvim.com.tr meselenin arka planını da yazdı.

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Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash benzer bir yorumda bulundu.

Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti.