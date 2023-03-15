CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hatay Kırıkhan'da depremzedelerden büyük tepki: Yağmurda sığındığımız çadırı elimizden almaya çalışıyorlar





"KEMAL BEY GELMİŞ, KONUŞACAK ÇADIRI YOK, YAĞMURDA SIĞINDIĞIMIZ ÇADIRI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için depremzedelerin yağmurda sığındığı çadırın alınmak istendiğini söyleyen Sude Çalışkan isimli depremzede, "Bir aydır suyumuz yok. Karataş Mahallesi, Kırıkhan Çarşı olsun, bir gün sadece akşamları olmak üzere su veriyorlar. Haftanın 2 günü 3 günü suyumuz yok, çamaşırlar yığılmış. Hatsu, Büyükşehir Belediyesi, CHP başka da sorumlusu yok. Eşim kanser hastası, bir ay önce nakil oldu, şu an çadırda kalıyor. Kemal Bey, gelmiş içeride konuşuyor ama buradaki insanlar hiç umurunda değil. 3-5 kişiyi sabahtan beri etraflarına topladılar, sırf konuşma yapsınlar diye. İçeriye geçtiler, buradaki insanlar ne diyecek, ne isteyecek hiç umurlarında değil. Sabahtan beri buradayız. Yaklaşmamızı istemediler ama kendilerine konuşacak kişileri buldular ve içeri geçirdiler. Şu an buraya Kemal Bey gelmiş, ne konuşacak bir çadırı var, ne bir kürsüsü var, hiçbir şeyi yok. Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar" dedi.