Kentsel dönüşümde müjdeli haber: Her vatandaşa 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira

Kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet partileri ve meslek odaları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan afetin neden olduğu yıkımda pay sahibi oldular. Aynı akıbetin İstanbul'da yaşanmaması için hükümet kolları sıvadı.
2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 0,69 VADE
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Mart ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde konuştu.
Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.
Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.