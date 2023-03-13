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    • Haberler
    • 13.03.2023 18:59
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    • 13.03.2023 19:10
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    Kentsel dönüşümde müjdeli haber: Her vatandaşa 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, kentsel dönüşüme karşı çıkarak İstanbul'da benzeri bir faciaya yol açmaya hazırlanan takoz muhalefete karşı gerekli adımlar atılıyor. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konutunu dönüştürmek isteyenler için müjdeli bir açıklamada bulundu. "Her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek." diyen Göksu, detayların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafında duyurulacağını açıkladı.

    AJANSLAR
    Kentsel dönüşümde müjdeli haber

    Kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet partileri ve meslek odaları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan afetin neden olduğu yıkımda pay sahibi oldular. Aynı akıbetin İstanbul'da yaşanmaması için hükümet kolları sıvadı.

    2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 0,69 VADE
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Mart ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde konuştu.

    Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.

    Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

    ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.



        'PLAN İPTALLERİ İÇİN İBB DE DAVA AÇANLAR ARASINDA'

        Deprem sonrasında kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP'nin ve İBB yönetiminin vatandaşın canını hiçe sayarak kentsel dönüşüm projelerini engellemek amacıyla açtığı davalara değindi.

        Göksu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 220 tane riski ve rezerv alan var. Şu anda İstanbul'da bu riskli ve rezerv alana açılan dava sayısı bin 537, planların iptali ve projelerin durdurulması amacıyla açılan davalar. Riskli ve rezerv alan. Yani riskli alanların dönüştürülmesi ve rezerv alanlarına yeni konutların yapılması. Bunlara ilişkin bin 537 tane dava açılmış. Bu davaların büyük çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.

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