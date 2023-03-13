Kentsel dönüşümde müjdeli haber: Her vatandaşa 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira

Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

ESENLER BELEDİYESİ'NE 9 AYRI DAVA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin CHP tarafından yönetilmeye başlamasının ardından 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü gerçekleştiren Esenler Belediyesi'ne kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açılmasının ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler ve Üsküdar gibi ilçelerde de yapılan kentsel dönüşümleri engellemek amacıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.