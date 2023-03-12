Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.03.2023 01:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 01:43
    ABONE OL

    CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı

    6'lı koalisyon binbir kavga ve dövüşle adayını seçti seçmesine ama kaos bir türlü dinmiyor... CHP'den masanın küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' mesajı geldi. Parti İçi Eğitimi Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi. "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim" diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor" şeklinde konuştu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Atıcı’dan masanın küçük ortaklarına ayar

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun kirli siyaset ve küçük hesaplaşmalarına maruz kalıyor.

    Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine Bakanlık vermekle yükümlü.


    Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.

    KÜÇÜK ORTAKLAR KAÇ VEKİLLİK ALACAK?
    Gelecek Partisi'ne ve DEVA Partisi'ne CHP sıralarından 20'şer, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye de 4 milletvekilliği verileceği öne sürüldü.

    CHP'Lİ VEKİLLERDE GERGİN BEKLEYİŞ
    Yaşananlar ise CHP'den aday olmayı planlayan partililer ve mevcut milletvekillerini de endişeye sürükledi.

        CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA AYAR
        CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi.

        "DAHA BOYUNU KİLOSUNU BİLMEYEN PARTİLER BAKANLIK İSTİYOR"
        "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim"         diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor." ifadelerini kullandı.

        CHP'Lİ ATICI'DAN MASANIN KÜÇÜK ORTAKLARINA AYAR I VİDEO İZLE
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzede öğrencilere maddi destek!
        Haberler Güncel CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı
            SON DAKİKA