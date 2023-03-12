CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı



Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.