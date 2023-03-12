CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun kirli siyaset ve küçük hesaplaşmalarına maruz kalıyor.
Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine Bakanlık vermekle yükümlü.
Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.
KÜÇÜK ORTAKLAR KAÇ VEKİLLİK ALACAK?
Gelecek Partisi'ne ve DEVA Partisi'ne CHP sıralarından 20'şer, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye de 4 milletvekilliği verileceği öne sürüldü.
CHP'Lİ VEKİLLERDE GERGİN BEKLEYİŞ
Yaşananlar ise CHP'den aday olmayı planlayan partililer ve mevcut milletvekillerini de endişeye sürükledi.