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    • Güncel
    • 13.03.2023 00:23
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    • 13.03.2023 00:29
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    Defne'de duygusal anlar: Başkan Erdoğan "Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın..." diyerek teskin etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da bulunan depremzedelerle bir araya geldi. Defne'deki sahra hastanesinde bulunan depremzede kadın Başkan Erdoğan'ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Erdoğan, "Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın..." dedi. Öte yandan Antakya'daki depremzede çocuklar "Sana Tayyip dede diyeceğiz. Sizi çok seviyoruz biz çünkü televizyonda gördük" diyerek Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret etti.

    Erdoğan, ilçede kurulan sahra hastanesini de ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarla görüştü.



    Bu esnada duygusal anlar kayıtlara geçti.

    "DUR AĞLAMA YA BİZİ DE AĞLATACAKSIN"
    Hastanede bulunan depremzede kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın..." dedi.

    Depremzede kadının "Allah size güç kuvvet versin" diye dua etmesi üzerine Başkan Erdoğan "Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.



    ÇOCUKLARLA YÜREK ISITAN SOHBET: "SANA TAYYİP DEDE DİYECEĞİZ..."
    Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Hatay Antakya'daki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ni de ziyaret etti. Erdoğan'ın depremzede çocuklarla sohbeti yürekleri ısıttı.

    Görüntülerde yer alan küçük çocuğun "Sana Tayyip dede diyeceğiz. Sizi çok seviyoruz biz çünkü televizyonda gördük" dediği duyuluyor.



        ÇEŞMİNAZ TEYZE İÇİN TALİMAT VERDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ ve Defne ilçelerinde incelemelerde bulundu.

        Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanında kurulan çadır kente gelişinde vatandaşlar ve çocuklar tarafından karşılandı.

        Çadır kentte kalan Çeşminaz Teyze'yi ziyaret eden Erdoğan, Çeşminaz Teyze'nin kurulacak konteyner kente yerleştirilmesi için Sağlık Bakanı Koca'ya talimat verdi.

        İSTANBUL'DAN GETİRDİĞİ HEDİYEYİ TAKDİM ETTİ
        İstanbul'dan getirdiği hediyeyi Çeşminaz Teyze'ye takdim eden Erdoğan, ziyaret ettiği çadırlardaki depremzedelerin aile, ev, sağlık ve çocukların eğitim durumlarına ilişkin bilgi aldı, ardından Samandağ'a geçti.

        Burada da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları sevdi.
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