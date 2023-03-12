Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret etti.
Erdoğan, ilçede kurulan sahra hastanesini de ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarla görüştü.
Bu esnada duygusal anlar kayıtlara geçti.
"DUR AĞLAMA YA BİZİ DE AĞLATACAKSIN"
Hastanede bulunan depremzede kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın..." dedi.
Depremzede kadının "Allah size güç kuvvet versin" diye dua etmesi üzerine Başkan Erdoğan "Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.
ÇOCUKLARLA YÜREK ISITAN SOHBET: "SANA TAYYİP DEDE DİYECEĞİZ..."
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Hatay Antakya'daki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ni de ziyaret etti. Erdoğan'ın depremzede çocuklarla sohbeti yürekleri ısıttı.
Görüntülerde yer alan küçük çocuğun "Sana Tayyip dede diyeceğiz. Sizi çok seviyoruz biz çünkü televizyonda gördük" dediği duyuluyor.