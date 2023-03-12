



Bu esnada duygusal anlar kayıtlara geçti.



"DUR AĞLAMA YA BİZİ DE AĞLATACAKSIN"

Hastanede bulunan depremzede kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Dur ağlama ya, bizi de ağlatacaksın..." dedi.



Depremzede kadının "Allah size güç kuvvet versin" diye dua etmesi üzerine Başkan Erdoğan "Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.