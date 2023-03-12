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    • 13.03.2023 02:17
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    Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Gelin parmak boyasından kaçmayın" çağrısında bulunmuş, bu talebi YSK yersiz bulmuştu. Konuya ilişkin yorum yapan CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım" diyerek ortaklarını hedef aldı. Bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade eden Yakupoğlu, "Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP ve İYİ Parti arasında ’parmak boyası’ krizi

    6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Gelişme sonrası İYİ Parti kanadından "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi.



    "Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.


    Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi yersiz buldu.

    İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP kanadından İYİ Parti'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.



        CHP'DEN İYİ PARTİ'YE 'PARMAK BOYASI' SALVOSU: OTURUP HALİMİZE AĞLAYALIM
        CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, isim vermeden İYİ Parti'yi tepki gösterdi.

        "Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım" diyerek ortaklarını hedef alan Yakupoğlu, bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade edip, "Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz." şeklinde konuştu.
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