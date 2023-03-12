Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi

6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Gelişme sonrası İYİ Parti kanadından "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi.
"Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi yersiz buldu.
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP kanadından İYİ Parti'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.