Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi





CHP'DEN İYİ PARTİ'YE 'PARMAK BOYASI' SALVOSU: OTURUP HALİMİZE AĞLAYALIM

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, isim vermeden İYİ Parti'yi tepki gösterdi.



"Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım" diyerek ortaklarını hedef alan Yakupoğlu, bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade edip, "Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz." şeklinde konuştu.



