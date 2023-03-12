Kaos tam gaz! CHP'nin 'İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapamaz' çıkışına İYİ Parti'den rest: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.

Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.