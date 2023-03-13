CHP'li Atıcı'dan masanın küçük ortaklarına ayar!

6'lı koalisyon binbir kavga ve dövüşle adayını seçti seçmesine ama kaos bir türlü dinmiyor... CHP'den masanın küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' mesajı geldi. Parti İçi Eğitimi Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında CHP'den vekillik koltuğu isteyen 6'lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi. "Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim" diyen Atıcı, "Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor" şeklinde konuştu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.