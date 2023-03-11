Parça parça dökülüyorlar! DEVA Partili Murat Kurnaz istifa etti: Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının...





KÜÇÜK ORTAKTAN BİR İSTİFA DAHA

6'lı koalisyonun bir diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nden de bir istifa geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Hisseli harikalar kumpanyası" diye adlandıran DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Av. Murat Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor." İfadeleriyle partisinden istifa etti.

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