Parça parça dökülüyorlar! DEVA Partili Murat Kurnaz istifa etti: Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının...

6'lı koalisyonun adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından kavga ve kaos hız kesmeden devam ediyor.
MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.