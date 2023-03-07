Yılmaz Özdil'den olay sözler: CHP'nin parasına yazık kardeşim! Meral Akşener'i savundu Sözcü TV ile yollar ayrıldı...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı kavga CHP medyasını da salladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta kendisine bir dayatma yapıldığını ve "Noter masası-Kumar masası" diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti.

Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de yapılan görüşmede "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu da akıllara getirdi.

AKŞENER CHP MEDYASINDA BOMBA PATLATTI

Akşener'in soru işaretleri altında masaya dönse de CHP medyasında ayrı bir bomba patladı. Sözcü Yazarı ve yeni kurulan Sözcü TV'nin başındaki yılmaz Özdil kanaldaki görevinden ayrıldı.