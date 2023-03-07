Yılmaz Özdil'den olay sözler: CHP'nin parasına yazık kardeşim! Meral Akşener'i savundu Sözcü TV ile yollar ayrıldı...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı kavga CHP medyasını da salladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta kendisine bir dayatma yapıldığını ve "Noter masası-Kumar masası" diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti.
Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de yapılan görüşmede "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu da akıllara getirdi.
AKŞENER CHP MEDYASINDA BOMBA PATLATTI
Akşener'in soru işaretleri altında masaya dönse de CHP medyasında ayrı bir bomba patladı. Sözcü Yazarı ve yeni kurulan Sözcü TV'nin başındaki yılmaz Özdil kanaldaki görevinden ayrıldı.
AKŞENER'İ SAVUNAN YILMAZ ÖZDİL AYRILDI
Bunun sebebi ise Akşener'i savunması... Öyle ki Özdil Akşener'in masadan kalkmasının ardından Akşener'i savunmuş ve olay ifadeler kullanmıştı.
Akşener'in masadan ayrılmak zorunda bırakıldığını söyledi.
Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır." dedi.
Yılmaz Özdil'in şunları söyledi;
"Sokağa çıktığınızda, gençlere kimi söylüyorsa seçimi kazanacak o isim. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. İttirildi. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır."
SÖZCÜ TV İLE YOLLARI AYRILDI
Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları sonrası CHP'nin yayın organı ile yolları ayrıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Özdil, CHP'li bazı isimlerin aleyhinde karalama kampanyası başlattığını belirterek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.
Sözcü'de "Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" başlığıyla ayrılığını anlatan Özdil şunları yazdı ve CHP yönetimine eleştirilerde bulundu;
"Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.
Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar'ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın."
"GÖREVDEN DERHAL UZAKLAŞTIRILMAM İÇİN..."
(Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur.
"CHP'NİN PARASINA YAZIK KARDEŞİM"
Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.
Chp'nin parasına yazık kardeşim.
Çünkü, bu kadar dolanbaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim.)
"EKMELETTİN FACİASINA YOL AÇANLAR ŞU ANDA YİNE TAM KADRO FAALİYETTE"
(Ekmelettin İhsanoğlu faciasına yol açanların şu anda yine tam kadro faaliyette olduğunu, altılı masayı aslında bu kadronun bozmaya çalıştığını isim isim, kronolojik olarak anlattığım için, beni ve Sözcü televizyonunu linç etmeye çalışanlar, ne diyecekler şimdi?)"