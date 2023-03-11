Son dakika... Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı

"27 BİN 253 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI"

Bakan Kurum: Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yerleri belirleceğiz tüm sektörler için. Gelen talep doğrultusunda valilik çalışacak. Rezerv alanları belirleyeceğiz. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda yapacağız. Şehrin kültürüne uygun, avlulu bir anlayışla yapacağız." dedi.

"5 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTTİ"

Bakan Kurum, "Yeni konutlarımızın ihyasını da yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 821 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diyarbakır'da da 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diğer illerimizde de yüzde 90'ın üzerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde tespit çalışmasının tamamını bitirmiş olacağız." dedi.

"DİYARBAKIR'I HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Kurum devamında, "Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız." diye konuştu.