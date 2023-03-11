Son dakika... Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
"27 BİN 253 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI"
Bakan Kurum: Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yerleri belirleceğiz tüm sektörler için. Gelen talep doğrultusunda valilik çalışacak. Rezerv alanları belirleyeceğiz. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda yapacağız. Şehrin kültürüne uygun, avlulu bir anlayışla yapacağız." dedi.
"5 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTTİ"
Bakan Kurum, "Yeni konutlarımızın ihyasını da yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 821 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diyarbakır'da da 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diğer illerimizde de yüzde 90'ın üzerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde tespit çalışmasının tamamını bitirmiş olacağız." dedi.
"DİYARBAKIR'I HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Kurum devamında, "Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız." diye konuştu.
Son dakika... AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde can kaybı sayısının 47 bin 975'e yükseldiğini duyurdu.
"935 BİN 722 DEPREMZEDEMİZİ DİĞER İLLERİMİZE TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bölgede sık sık artçı depremler olmakta. Burada hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz. Vatandaşlarımızın hangi talebi varsa karşılamak istiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren konteyner kentlerin altyapı çalışmaları başlandı. 17 bin 787 konteyner bölgede yerleştirildi. Burada depremzedelerimizi misafir etmeye başladık. Büyük bir tahliye çalışmasını depremin ilk gününden itibaren yürüttük. 935 bin 722 depremzedemizi diğer illerimize tahliyesini gerçekleştirdik. 273 bin depremzedemiz bizim deprem bölgesi dışındaki illerimizde bizim misafirimiz olarak devam ediyorlar." dedi.