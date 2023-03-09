Son dakika: YSK kararını verdi! Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı?

6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Gelişme sonrası İYİ Parti kanadından "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi.



"Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.



Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi yersiz buldu.



