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    • 09.03.2023 19:50
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    Son dakika: YSK kararını verdi! Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti cephesinden gelen "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebini yersiz buldu. İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı?

    6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Gelişme sonrası İYİ Parti kanadından "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi.

    "Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

    Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi yersiz buldu.



    YSK KARARINI VERDİ
    İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.

    Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.



    Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.

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