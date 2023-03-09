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    • 09.03.2023 21:47
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    Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi. Atalay, Başkan Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiğini de söyledi.

    takvim.com.tr
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    Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün AtalayAK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'I KABUL ETTİ I VİDEO İZLE

    "SEÇİMDEN EVVEL 700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

    Atalay, kabul sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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