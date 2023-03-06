Temel Karamollaoğlu Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet etti! CHP'liler Saadet Partisi'ne karşı 28 Şubat marşları okudu

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.
Geride bıraktığımız günlerde altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekilmişti.
Bunun üzerine CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuş, masada da Akşener'siz bir toplantı icra edilmişti.
AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI! GÜNEŞ MOTEL 2...
Krizle boğuşan masa adayını açıklamak için bugün bir araya geleceği dakikalarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Zehir zemberek açıklamalarla koalisyondan ayrılan Meral Akşener, 'Güneş Motel' skandalına benzer bir siyasi vaka ile yeniden masaya dönme kararı aldı. Bu durum 'Akşener tükürdüğünü yaladı' yorumlarını da beraberinde getirdi.
İMAMOĞLU - YAVAŞ FORMÜLÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı öncesi ilk olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile otelde bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşener o görüşmede İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. Gelişmenin etkileri sürerken liderler, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde adayın belirleneceği toplantı için masaya oturdu.