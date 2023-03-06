Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.03.2023 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2023 19:59
    ABONE OL

    Temel Karamollaoğlu Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet etti! CHP'liler Saadet Partisi'ne karşı 28 Şubat marşları okudu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kumar' masası dediği koalisyona geri dönerek riyakar bir adım attı. Koalisyon liderleri Saadet Partisi ev sahipliğinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplandı. Temel Karamollaoğlu'nun Berat Kandili'ne tekabül eden 6 Mart'ta adayın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasını talep ettiği konuşulanlar arasında. Karamollaoğlu'nun mübarek günü Kılıçdaroğlu propagandasına alet eden tutumu büyük tepki çekerken Saadet Partisi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı, 28 Şubat ile özdeşleşen marşlar okudu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandili Kılıçdaroğlu propagandasına alet ettiler

    Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.

    Geride bıraktığımız günlerde altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekilmişti.

    Bunun üzerine CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuş, masada da Akşener'siz bir toplantı icra edilmişti.



    AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI! GÜNEŞ MOTEL 2...
    Krizle boğuşan masa adayını açıklamak için bugün bir araya geleceği dakikalarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

    Zehir zemberek açıklamalarla koalisyondan ayrılan Meral Akşener, 'Güneş Motel' skandalına benzer bir siyasi vaka ile yeniden masaya dönme kararı aldı. Bu durum 'Akşener tükürdüğünü yaladı' yorumlarını da beraberinde getirdi.




    İMAMOĞLU - YAVAŞ FORMÜLÜ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı öncesi ilk olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile otelde bir görüşme gerçekleştirdi.

    Akşener o görüşmede İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. Gelişmenin etkileri sürerken liderler, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde adayın belirleneceği toplantı için masaya oturdu.



        KARAMOLLAOĞLU'NUN 6 MART PLANI! KANDİL OLDUĞUNU BİLİYORDU...
        Adayın 6 Mart'ta yani Berat Kandili'nde açıklanıyor olması ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Saadet Partisi'nin ve Temel Karamollaoğlu'nun böylesi bir günde kendi merkezinde adayın açıklanmasını bilerek istediği konuşulanlar arasında.

        Geride bıraktığımız günlerde CHP yandaşı Halk TV'de kayıtlara geçen bir yayında fondaş Barış Pehlivan, "Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı için Beraat Kandili olan 6 Mart'ı bilerek istedi. O gün amel defterlerin yeniden yazıldığı gün olduğu için bilerek seçmişler" ifadelerini kullanmıştı.



        SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT'IN SEMBOLÜ MARŞ...
        Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

        Kalabalık grup, 28 Şubat postmodern darbesinin sembollerinden olan İzmir Marşı'nı da Saadet Partisi binasına karşı okudu. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin içerisine düştüğü hal sosyal medyada da çokça konuşuldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener kumar masasına geri döndü!
        Haberler Güncel Temel Karamollaoğlu Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet etti! CHP'liler Saadet Partisi'ne karşı 28 Şubat marşları okudu
            SON DAKİKA