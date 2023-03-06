Temel Karamollaoğlu Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet etti! CHP'liler Saadet Partisi'ne karşı 28 Şubat marşları okudu





KARAMOLLAOĞLU'NUN 6 MART PLANI! KANDİL OLDUĞUNU BİLİYORDU...

Adayın 6 Mart'ta yani Berat Kandili'nde açıklanıyor olması ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Saadet Partisi'nin ve Temel Karamollaoğlu'nun böylesi bir günde kendi merkezinde adayın açıklanmasını bilerek istediği konuşulanlar arasında.



Geride bıraktığımız günlerde CHP yandaşı Halk TV'de kayıtlara geçen bir yayında fondaş Barış Pehlivan, "Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı için Beraat Kandili olan 6 Mart'ı bilerek istedi. O gün amel defterlerin yeniden yazıldığı gün olduğu için bilerek seçmişler" ifadelerini kullanmıştı.