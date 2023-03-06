CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve Enver Aysever’den ağır sözler! Meral Akşener’i yerden yere vurmaya devam ettiler

Akşener'in yaptığının bir dayatma olduğunu söyleyen Yanardağ geri dönüşün CHP'yi batıracağını söyledi.

Akşener'e boyun eğilmemeli diyen Yanardağ şu sözleri yazdı;

"KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLAMAK"

"Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir.

Kulis bilgisinin doğrulanması için fazla beklemedik.. Bir partinin iç işlerine bu kadar karışılması ayıp, buna izin verilmesi ise büyük bir politik yanlıştır. Burada itiraz ettiğim kişiler ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu'dur, izlenen yanlış politik tutumdur, yöntemdir.

"CHP'Yİ BATIRIR"

İyi Parti'nin, "icracı ve yetkili" iki cumhurbaşkanı yardımcısı önerisi, CHP'nin içine hançer sokmaktır. Kılıçdaroğlu'na, "sen işe yaramazsın, ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi yönetebilirsin" demektir. Bu önerinin kabulü, Akşener'i intihardan kurtarır, ama CHP'yi de batırır.

Akşener'in dayatmasına boyun eğilmemeli.. Yönetilemez bir koalisyon görüntüsü veriliyor. Bu topluma güven vermez, tersine yol açar. Eğer kararlılık gösterilip yola devam edilseydi, krizden güçlenerek çıkılırdı. Şimdi, "bir adayı bile sorun yaratmadan belirleyemediniz" denecek.

Kemal Bey'e bu kadar saygısızlık yapılmasına birilerinin "yeter" demesi gerekiyor. Millet İttifakı'nın diğer liderlerine de aynı şey yapılıyor."