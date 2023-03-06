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    • 06.03.2023 19:00
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    • 06.03.2023 19:14
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    CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve Enver Aysever'den ağır sözler! Meral Akşener'i yerden yere vurmaya devam ettiler

    6'lının kavgası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşlarını çıldırttı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta masadaki ortaklarının kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayattığını belirterek zehir zemberek sözlerle masayı dağıtmıştı. Yaşananlar sonrası hakaretler havada uçuşurken Meral Akşener'in aday olmalarını istediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün Akşener ile görüştü. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir otelde pazarlığa oturmasının ardından Akşener geri döndü. Akşener'in masaya dönüşü Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Enver Aysever'i çıldırttı. İki isim Akşener'e ağzına geleni saydı...

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve Enver Aysever’den ağır sözler! Meral Akşener’i yerden yere vurmaya devam ettiler

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin 1 yıldan uzun süredir etrafında toplanıp dağıldığı koalisyon masası yaşadığı son krizle Türkiyen gündemini meşgul etti.


    3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı sert açıklamalarla 6'lı koalisyonu dağıttı.

    "DAYATMA VAR, NOTER MASASI-KUMAR MASASI" DEDİ KALKTI
    Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaptığı masadan kalktı.

    AKŞENER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET EDEREK CHP'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEDİ
    Masadaki ortaklarının aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu durumun destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.

    İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.

    KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
    Akşener çaprısının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.

    Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.

    İKNAYA GELDİLER
    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti.

    Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.

    AKŞENER MASAYA ŞART KOŞTU
    Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.

        OTELDE BULUŞTULAR AKŞENER GERİ DÖNDÜ
        Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da JW Marriot Otel'de bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı Kılıçdaroğlu - Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü. Bu gelişmelerle Akşener "Noter ve kumar masası" dediği masaya tükürdüğünü yalayarak geri döndü.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER BOMBALAMAYA DEVAM ETTİ
        Akşener'in masaya dönüşünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Enver Aysever sert sözlerle eleştirdi.

        ENVER AYSEVER'DEN AKŞENER'E: CİDDİYETSİZ PİŞKİN
        Akşener'in pişkinlik yaptığı söyleyen Aysever gelmese 'seçim garantiydi' iddiasında bulundu.

        Enver Aysever şu sözlerle Akşener'i hedef aldı;

        "AKP nin deprem başarısızlığını unutturdu. Depremzedeleri yalnız bıraktı. RTE ekmeğine yağ sürdü! İlkesiz birliktelik söylemine zemin sağladı, ciddiyetsiz algısı doğurdu. Hakaret ettiği masaya pişkince döndü, kabul edenleri de bu konuma düşürdü. Gelmese seçim garantiydi."

        MERDAN YANARDAĞ SAYDIRDI
        Merdan Yanardağ da benzer sertlikte Akşener'e saydırdı.

        Akşener'in yaptığının bir dayatma olduğunu söyleyen Yanardağ geri dönüşün CHP'yi batıracağını söyledi.

        Akşener'e boyun eğilmemeli diyen Yanardağ şu sözleri yazdı;

        "KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLAMAK"
        "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir.

        Kulis bilgisinin doğrulanması için fazla beklemedik.. Bir partinin iç işlerine bu kadar karışılması ayıp, buna izin verilmesi ise büyük bir politik yanlıştır. Burada itiraz ettiğim kişiler ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu'dur, izlenen yanlış politik tutumdur, yöntemdir.

        "CHP'Yİ BATIRIR"
        İyi Parti'nin, "icracı ve yetkili" iki cumhurbaşkanı yardımcısı önerisi, CHP'nin içine hançer sokmaktır. Kılıçdaroğlu'na, "sen işe yaramazsın, ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi yönetebilirsin" demektir. Bu önerinin kabulü, Akşener'i intihardan kurtarır, ama CHP'yi de batırır.

        Akşener'in dayatmasına boyun eğilmemeli.. Yönetilemez bir koalisyon görüntüsü veriliyor. Bu topluma güven vermez, tersine yol açar. Eğer kararlılık gösterilip yola devam edilseydi, krizden güçlenerek çıkılırdı. Şimdi, "bir adayı bile sorun yaratmadan belirleyemediniz" denecek.

        Kemal Bey'e bu kadar saygısızlık yapılmasına birilerinin "yeter" demesi gerekiyor. Millet İttifakı'nın diğer liderlerine de aynı şey yapılıyor."

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        Fırıldak gibi döndüler!
        Haberler Güncel CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve Enver Aysever'den ağır sözler! Meral Akşener'i yerden yere vurmaya devam ettiler
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