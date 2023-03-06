Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için "cumhurbaşkanlığı yardımcısı olsunlar" teklifi Anayasa'ya aykırı



FORMÜL ANAYASA'YA AYKIRI

Bu formülün Anayasa'nın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki hükme aykırı olduğunu merkezi yönetim ile yerel idare arasında bir vesayet ilişkisi olduğuna dikkat çeken Uçum, "Bizim anayasamızda hükümet ile yerel idarelere arasında bir vesayet ilişkisi vardır. Merkezi idare seçilmiş yerel idareleri hem iradenin bütünlüğü açısından hem de yerel idarelerin hizmetleri açısından denetime tabi tutarlar. Bir vesayet makamı olarak merkezi idareler yerel idarelerin üstündedir. Şimdi önerilen formülde belediye başkanı bir yerel idaredir, cumhurbaşkanı yardımcısı ise merkezi idarenin bir parçasıdır."