Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için "cumhurbaşkanlığı yardımcısı olsunlar" teklifi Anayasa'ya aykırı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmenin ardından 6'lı koalisyona bir öneri getirdi. Buna göre, İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Teklif koalisyon tarafından kabul edildi ve Akşener masaya geri döndü.
CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ ANAYASA'YA AYKIRI | VİDEO İZLE
Teklifin hukuki olup olmadığı tartışma konusu olurken sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülünün Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.
"HALK HESABINI SORAR"
Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerinde bulundu.
Konuya açıklık getirmek için A Haber canlı yayınına da katılan Uçum, "Bu tip çözümler genellikle pozitif hukuku, anayasayı, kanunları dikkate almadan ortaya çıkan çözümler. Daha önce de biliyorsunuz sivil darbe teşebbüsü gibi bir çözüm önermişlerdi. Yani 6 genel başkan seçilmiş cumhurbaşkanına hükmedecek onların imzası olmadan karar alamayacak gibi. Şimdi bunun benzeri anayasanın ihlali olan bir çözüm önerisi ortaya çıktı." dedi.