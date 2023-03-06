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    • Haberler
    • 06.03.2023 17:56
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    • 06.03.2023 18:04
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    Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için "cumhurbaşkanlığı yardımcısı olsunlar" teklifi Anayasa'ya aykırı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyona dönmek için ortaya attığı CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisinin Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıktı. Formülün Anayasa'nın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki hükme aykırı olduğunu merkezi yönetim ile yerel idare arasında bir vesayet ilişkisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Merkezi idarede cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonunda olan bir kişi aynı zamanda belediye başkanı olacak. Merkezi idareyle belediye başkanları arasındaki vesayete dayalı ilişki bozulacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Akşener’in teklifi Anayasa’ya aykırı!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmenin ardından 6'lı koalisyona bir öneri getirdi. Buna göre, İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Teklif koalisyon tarafından kabul edildi ve Akşener masaya geri döndü.

    CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ ANAYASA'YA AYKIRI | VİDEO İZLE

    Teklifin hukuki olup olmadığı tartışma konusu olurken sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, CHP'li iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülünün Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

    "HALK HESABINI SORAR"
    Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerinde bulundu.

    Konuya açıklık getirmek için A Haber canlı yayınına da katılan Uçum, "Bu tip çözümler genellikle pozitif hukuku, anayasayı, kanunları dikkate almadan ortaya çıkan çözümler. Daha önce de biliyorsunuz sivil darbe teşebbüsü gibi bir çözüm önermişlerdi. Yani 6 genel başkan seçilmiş cumhurbaşkanına hükmedecek onların imzası olmadan karar alamayacak gibi. Şimdi bunun benzeri anayasanın ihlali olan bir çözüm önerisi ortaya çıktı." dedi.


        FORMÜL ANAYASA'YA AYKIRI
        Bu formülün Anayasa'nın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki hükme aykırı olduğunu merkezi yönetim ile yerel idare arasında bir vesayet ilişkisi olduğuna dikkat çeken Uçum, "Bizim anayasamızda hükümet ile yerel idarelere arasında bir vesayet ilişkisi vardır. Merkezi idare seçilmiş yerel idareleri hem iradenin bütünlüğü açısından hem de yerel idarelerin hizmetleri açısından denetime tabi tutarlar. Bir vesayet makamı olarak merkezi idareler yerel idarelerin üstündedir. Şimdi önerilen formülde belediye başkanı bir yerel idaredir, cumhurbaşkanı yardımcısı ise merkezi idarenin bir parçasıdır."

        "Eğer önerilen formül şöyleyse bu belediye başkanları belediye başkanlığı görevini yaparken aynı zamanda cumhurbaşkanı yapacak şeklindeyse bu formül Anayasa'nın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki bu hükme açık aykırılık oluşturur. Merkezi idarede cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonunda olan bir kişi aynı zamanda belediye başkanı olacak. Merkezi idareyle belediye başkanları arasındaki vesayete dayalı ilişki bozulacak." şeklinde konuştu.

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