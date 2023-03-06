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    • 06.03.2023 18:20
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    • 06.03.2023 18:33
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    Fırıldak gibi döndüler! CHP ve İYİ Parti yandaşlarının sosyal medya çarkları! Fazıl Say, İrfan Değirmenci, Ayşenur Arslan...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta masadaki ortaklarının kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayattığını belirterek zehir zemberek sözlerle masayı dağıtmıştı. Yaşananlar sonrası hakaretler havada uçuşurken Meral Akşener'in aday olmalarını istediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün Akşener ile görüştü. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir otelde pazarlığa oturmasının ardından Akşener geri döndü. Akşener tükürdüğünü yalarken benzer dönüşler sosyal medyada da yaşandı. Meral Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyen CHP ve İYİ Parti yandaşları ya tweet sildi ya da farklı bir paylaşım yaptı. İşte yapılan u dönüşleri...

    takvim.com.tr
    Fırıldak gibi döndüler!

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin 1 yıldan uzun süredir etrafında toplanıp dağıldığı koalisyon masasında yaşanan u dönüşü yandaşlarına da yansıdı...

    MERAL AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI
    6'lı koalisyon 3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklamalar sonrası dağıldı.

    Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaparak masadan kalktı.

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
    Masadaki ortaklarının aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu durumun destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.

    İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." ifadelerini kullanarak CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.

    KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
    Akşener çaprısının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.

    Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.

    İKNAYA GELDİLER
    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.

    AKŞENER'İN MANSUR VE EKREM ŞARTI
    Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.

        OTELDE BULUŞTULAR
        Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da JW Marriot Otel'de bir araya geldi.

        İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı Kılıçdaroğlu - Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

        GÖRÜŞME SONRASI AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI
        Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.

        Zorlu, şunları kaydetti:

        "İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

        Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

        AKŞENER'İN U DÖNÜŞÜ YANDAŞLARINA DA YANSIDI!
        Bu gelişmelerle Akşener "Noter ve kumar masası" dediği masaya geri döndü. Akşener tükürdüğünü yalarken benzer bir geri dönüşe de sosyal medyadaki CHP-İP yandaşları imza attı.

        TWEET SİLEN DE VAR TAM TERSİNİ YAZAN DA...
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fazıl Say yaşanan gelişmelerin ardından Akşener'i hedef alarak "Sifonu çek. Gitsin" yazdığı paylaşımı sildi.

        Fazıl Say'ın paylaşımı;

        İRFAN DEĞİRMENCİ DE ÇARK ETTİ
        Benzer bir dönüş de Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'den geldi.

            Akşener'in hafta sonu yaptığı açıklamanın ardından "Tarih olacaksınız, haydi uğurlar ola..." paylaşımında bulunan Değirmenci, anında çark etti.

            Değirmenci, İYİ Parti'nin masaya dönmesiyle, "Birleşe birleşe kazanacağız" paylaşımında bulundu.

            İP'Lİ METİN ERGUN KILIÇDAROĞLU'NA SALLADIĞI TWEETİ SİLDİ

            İYİ Parti cephesinde de benzer bir 'u dönüşü' yaşandı

            İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yazdığı "En uygun saray çalışanı 12. kez yine Kılıçdaroğlu" şeklindeki paylaşımını sildi.

            İşte o çarklardan öne çıkanları...

            Hayko Bağdat;

            Ayşenur Arslan;

            İYİ Partili Ümit Karaca;
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            Akşener’in teklifi Anayasa’ya aykırı!
            Haberler Güncel Fırıldak gibi döndüler! CHP ve İYİ Parti yandaşlarının sosyal medya çarkları! Fazıl Say, İrfan Değirmenci, Ayşenur Arslan...
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