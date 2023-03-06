Fırıldak gibi döndüler! CHP ve İYİ Parti yandaşlarının sosyal medya çarkları! Fazıl Say, İrfan Değirmenci, Ayşenur Arslan...

AKŞENER'İN U DÖNÜŞÜ YANDAŞLARINA DA YANSIDI!

Bu gelişmelerle Akşener "Noter ve kumar masası" dediği masaya geri döndü. Akşener tükürdüğünü yalarken benzer bir geri dönüşe de sosyal medyadaki CHP-İP yandaşları imza attı.

TWEET SİLEN DE VAR TAM TERSİNİ YAZAN DA...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fazıl Say yaşanan gelişmelerin ardından Akşener'i hedef alarak "Sifonu çek. Gitsin" yazdığı paylaşımı sildi.

Fazıl Say'ın paylaşımı;

İRFAN DEĞİRMENCİ DE ÇARK ETTİ

Benzer bir dönüş de Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'den geldi.