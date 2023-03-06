Fırıldak gibi döndüler! CHP ve İYİ Parti yandaşlarının sosyal medya çarkları! Fazıl Say, İrfan Değirmenci, Ayşenur Arslan...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin 1 yıldan uzun süredir etrafında toplanıp dağıldığı koalisyon masasında yaşanan u dönüşü yandaşlarına da yansıdı...
MERAL AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI
6'lı koalisyon 3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklamalar sonrası dağıldı.
Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaparak masadan kalktı.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
Masadaki ortaklarının aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu durumun destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.
İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." ifadelerini kullanarak CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.
KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
Akşener çaprısının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.
Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.
İKNAYA GELDİLER
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.
AKŞENER'İN MANSUR VE EKREM ŞARTI
Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.