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    • Haberler
    • 06.03.2023 19:40
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    • 06.03.2023 19:41
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin ve tüm vatandaşların resmi Twitter hesabından Berat Kandili'ni kutladı. "Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Devlet Bahçeli’den Berat Kandili mesajı

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum" dedi.

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